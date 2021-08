Reduzca la ansiedad con estas 5 actividades simples

Postura del árbol: párese sobre un pie con el otro pie colocado suavemente tan cerca de su entrepierna como sea cómodo. Esto ayudará a encontrar el equilibrio.

Postura de la montaña: párese con los pies juntos, la columna recta, con las manos a cada lado del cuerpo hacia afuera. La pose de montaña ayudará a encontrar la base y la fuerza. Como una montaña, concéntrese en la conexión con el suelo y el centro de la tierra mientras respira profundamente.

Postura del cadáver: Acuéstese en el suelo con las palmas hacia arriba. Aunque esta parece la postura más fácil, la postura del cadáver es quizás la más difícil de todas las posturas de yoga y una de las más beneficiosas. Le permite a una persona relajar cada parte del cuerpo. El desafío de la postura del cadáver es relajarse en lugar de seguir pensamientos intrusivos.

¿Podrá ayudar el yoga a disminuir la violencia escolar? El yoga ayuda a disminuir los síntomas de ansiedad.

Hable con un buen oyente

No todos merecen su confianza y seguridad, pero todos necesitamos personas con quienes compartir nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Si tiene uno de esos amigos que lo ha apoyado y ha demostrado su confiabilidad, comuníquese. Los buenos amigos quieren escucharse y apoyarse unos a otros. Compartir lo que le molesta disminuirá su ansiedad. Si lo que enfrenta es algo para lo que necesita encontrar apoyo profesional, sus amigos o familiares pueden ayudarlo a encontrar esos recursos.

Caminar

El ejercicio mejora el estado de ánimo. El ejercicio también mejora los resultados de salud mental más entre las personas que hacen ejercicio regularmente que entre las que no lo hacen. Haga que una caminata regular sea parte de su rutina diaria. Dé un paseo corto y enérgico por la mañana y un paseo después de la cena. Consiga un perro que lo ayude a hacer que caminar sea parte de su rutina. No es necesario que camine rápido o lejos, pero el ejercicio regular, en particular caminar, puede reducir drásticamente la ansiedad. También es una excelente manera de salir al aire libre. Estar al aire libre es otra excelente manera de mejorar la salud mental.

Música

Escuchar o tocar música también puede aliviar la ansiedad y el estrés, así como mejorar la salud mental. Si se siente ansioso, escuche música que le parezca relajante. Por otro lado, cantar libera dopamina, que nos ayuda a sentirnos mejor.