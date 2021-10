Criolipólisis: "Mi estómago parecía un bloque de mantequilla"

Ni siquiera debí haberme sometido a ella. Estaba bastante delgada entonces. Ni siquiera debí haberme sometido a ella. Estaba bastante delgada entonces.

Una mudanza al Caribe desató los viejos miedos a mostrar su cuerpo, así que optó por un tratamiento de congelación de grasa el año pasado.

Tenía que elegir entre un lugar que era básicamente una habitación bajo una peluquería en el que una mujer operaba, o ir a una de esas clínicas sofisticadas en unos grandes almacenes.

Al final, fue el precio lo que me hizo decantarme y terminé acudiendo al local más barato.

Se siente como si te estuviera absorbiendo un aspirador. Recuerdo que mi estómago parecía un bloque de mantequilla congelada. Era muy frío al tacto y sólido. Se siente como si te estuviera absorbiendo un aspirador. Recuerdo que mi estómago parecía un bloque de mantequilla congelada. Era muy frío al tacto y sólido.

Me quedaron unos moretones rectangulares muy oscuros. Creo que los peores los tuve en las espalda, donde llegaron a ser de color púrpura, pero no eran dolorosos.

No vi ningún resultado realmente y al final gasté el dinero para nada. No vi ningún resultado realmente y al final gasté el dinero para nada.

Me pregunto si de haber ido a la clínica más cara los efectos hubieran sido diferentes.

¿Cómo se siente después de todo esto?

Tengo esa especie de sentimiento de vergüenza por haber condicionado mi autoestima a si me sobresalía la grasa por encima del sostén en la espalda.

Me hace sentirme muy básica que aún le de tanta importancia esa parte de mi aspecto. Me hace sentirme muy básica que aún le de tanta importancia esa parte de mi aspecto.

Soy inteligente, entiendo que mi cuerpo no es un problema y que tratar la grasa superficialmente no es la manera de hacerlo si quieres centrarte en tu salud en general.

¿Qué es la criolipólisis?

La criolipolisis es un tratamiento para reducir grasa, incluso de las zonas más rebeldes (esas que se resisten a dietas y ejercicio físico)

Se trata de uno de los tratamientos estéticos más demandados del momento, que utiliza temperaturas bajas para reducir los depósitos de grasa en ciertas áreas del cuerpo.

A través de la criolipólisis se consigue definir la figura sin cirugía, sin dolor, sin agujas y sin medicamentos. Pero, como todo tratamiento, conlleva riesgos...

¿Qué le pasó a Linda Evangelista?

Linda Evangelista sufrió en efecto secundario poco común tras la criolipólisis.

Según la supermodelo, el tratamiento cosmético al que se sometió hace cinco años aumentó, en vez de reducir, sus células adiposas.

Esto fue lo que explicó Linda Evangelista en sus redes sociales:

He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o PAH (por sus siglas en inglés) un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento.

Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito.

Me he quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible'. Me he quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible'.

En 2018 la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos advirtió que la hiperplasia adiposa paradójica, podía ser una complicación “rara” después del tratamiento, y que en ese caso quedaría “una masa indolora, más agrandada, firme y bien delimitada”.

Mientras tanto, la compañía a la que Linda Evangelista acusa no ha respondido a la petición de comentarios de la BBC.