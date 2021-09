6 consejos para tener energía todo el día, según un médico

"Pongo la alarma en mi despertador físico, decido activamente a qué hora me voy a despertar y luego cuando la alarma suena en la mañana, me obliga a estar fuera de la cama para apagarla, porque hace un sonido desagradable".

Cuidado con la cafeína

Para tener un sueño reparador y que lo recargue de energía, Abdaal ha dejado de tomar café a partir de las 2 de la tarde.

"La cafeína permanece en la sangre durante muchas horas, más de las que pensamos. Actúa sobre los neurotransmisores en el cerebro de varias formas diferentes, y básicamente nos impide dormir, o si nos quedamos dormidos, nos impide dormir y descansar bien".

Why I'm Never Tired

Usar cortinas opacas

Para aumentar la calidad del sueño, el youtuber hace referencia a que varios estudios demuestran que cuanto más oscura sea tu habitación, mejor dormirás en general. La idea es bloquear la mayor parte de la luz en el lugar donde duermes.

"Este es uno de los cambios más rentables que puedes hacer para aumentar enormemente la calidad del sueño".

Temperatura óptima en la habitación

Inspirado en los fundamentos sobre el sueño del libro Why We Sleep de Matthew Walker, Abdaal comenzó a regular también la temperatura de su habitación.

El médico fija la temperatura en unos 19 grados máximo, que es mucho más fría que la temperatura ambiente, pero que es la ideal cuando el cuerpo comienza a caer rendido por el sueño.

Conciliar el sueño en menos de 2 minutos

Abdaal recomienda lo que él llama "estrategia del piloto". ¿En qué consiste? Mientras estás acostado en la cama, el objetivo es relajar todos los músculos de la cara. Luego, relaja los músculos de las piernas.

"Si no me he quedado dormido para entonces, lo que suelo hacer también es relajar los brazos, los dedos, los codos, los hombros... Y me concentro en inhalar y exhalar".