Jens Stoltenberg, genio burócrata, de OTAN al Banco Central

La productora afirmó que... ninguno sabía que se encontrarían con Stoltenberg: ¿?

Curiosidad: en 2011, Stoltenberg adhirió a la consigna "Noruega fuera de la OTAN".

Norges-Bank-1.jpg Norges Bank, banco central de Noruega, el próximo destino del burócrata socialdemócrata devenido en 'halcón' de la OTAN.

Heredero

Jens es hijo de Thorvald Stoltenberg, quien fue embajador y ministro de Asuntos Exteriores de Noruega. Su madre, la genetista Karin Stoltenberg, fue secretaria de Estado: una familia influyente y politizada. Marianne Heiberg, casada con el ex ministro de Asuntos Exteriores, Johan Jørgen Holst, era su tía materna.

Stoltenberg se licenció en Economía. El título de su tesis: "Planificación macroeconómica bajo incertidumbre. Un análisis empírico".

En su adolescencia él fue influenciado por su hermana Camilla, quien era miembro del entonces grupo marxista-leninista Juventud Roja. Él manifestó contra la Embajada de Estados Unidos en Oslo, exigiendo la paz en Vietnam.

De 1979 a 1981, Stoltenberg fue periodista de 'Arbeiderbladet' (hoy 'Dagsavisen'), diario que fungía como vocero del Partido Laborista de Noruega (hoy es de grupos cristianos). De 1985 a 1989, fue el líder de la Liga de la Juventud Obrera. En 1989 ingresó al Estado: Oficial Ejecutivo de Estadísticas de Noruega.

Hasta 1990 mantuvo contactos regulares con un diplomático soviético pero el Servicio de Seguridad de la Policía de Noruega le advirtió que su contacto era un agente de la KGB.

Aquel año asumió como secretario de Estado en el Ministerio de Medio Ambiente. En 1993 ingresó al Parlamento por el distrito electoral de Oslo representando al Partido Laborista, y fue ministro de Industria hasta 1996.

Entonces él fue ministro de Finanzas hasta que los laboristas perdieron el gobierno pero él se convirtió en líder del bloque en el Parlamento y candidato a 1er. ministro por el Partido Laborista en febrero de 2000.

En el poder intentó reformar el 'Estado de Bienestar' y no reunió las simpatías imprescindibles. Complicado que justo emprendiera esa tarea un socialdemócrata, y sin consultar a su propio partido político, desde donde, en una entrevista con la agencia estadounidense AP, lo llamaron "inestable e impredecible". Perdió las elecciones y tuvo que renunciar.

Observando su trayectoria, estas características se han mantenido pero no le impidieron un ascenso vertical tanto en la burocracia doméstica como en la tecnocracia global.

Regreso con gloria

Para recuperarse, Stoltenberg precisaba conseguir el control del Partido Laborista ya que el presidente de la agrupación, Thorbjørn Jaglan, lo había cuestionado con severidad. Para colmo de males, Jaglan era más popular que él entre los laboristas.

Pero la vejez y una enfermedad se cargaron al rival partidario Jaglan, y Stoltenberg logró en 2002 el control del Partido Laborista, que ganó las elecciones de 2005 en una alianza con el Partido de la Izquierda Socialista y el Partido del Centro llamada la Coalición Roja-Verde. Y logró la reelección en 2009.

Stoltenberg concretó acuerdos con Rusia en disputas antiguas por fronteras marítimas. Y enfatizó la necesidad de enfocarse en los desafíos de seguridad cerca del territorio de la OTAN.

El domingo 24/07/2012, ocurrió una masacre en Utøya, ejecutada por el noruego Anders Behring Breivik, condenado a la pena máxima (21 años) pero el 'Informe Gjørv' acerca del ataque terrorista cuestionó la falta de preparación para contigencias que había en Noruega. Stoltenberg dijo aceptaba "la responsabilidad final", pero que no renunciaría.

De todos modos él perdió las elecciones de 2013, regresó al Parlamento como líder del Partido Laborista y miembro del Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Defensa: él siempre defendió el incremento del gasto militar y la modernización de las Fuerzas Armadas.

Stoltenberg ya estaba trabajando en su proyección internacional utilizando un tema central en la agenda de la socialdemocracia global: la crisis climática.

Ya en 2007 Stoltenberg trabajaba con países tropicales para reducir las emisiones de gases de 'efecto invernadero'. Y recibió el apoyo de la oposición a un acuerdo a largo plazo para financiar la conservación de los bosques.

Él fue designado por Naciones Unidas como Enviado Especial para el Cambio Climático, junto al expresidente ghanés John Kufuor.

stolbenberg Lula.jpg Jens Stoltenberg y Luiz Inácio Lula da Silva.

Camino a la OTAN

Stoltenberg asumió un alto perfil durante la crisis financiera de 2008/2009 al promover la cooperación financiera global en la reunión de marzo de 2009 en Chile de todos los líderes socialdemócratas -la Conferencia de Gobernanza Progresista-, justo antes de la primera cumbre del G20 sobre la crisis financiera.

La lectura de la crisis que tuvo Noruega le permitió salir de la crisis financiera con la tasa de desempleo más baja de Europa.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2009, junto a Luiz Inácio Lula da Silva presentaron una propuesta sobre la preservación de las selvas tropicales con financiamiento de los países ricos, obteniendo el apoyo del presidente estadounidense Barack Obama durante la COP15 en Copenhague.

En 2011, Stoltenberg recibió el premio Campeón del Cambio Global de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York.

Antes de la COP16 en Cancún, Stoltenberg sucedió al entonces 1er. ministro británico, Gordon Brown, en el liderazgo del comité a cargo de la financiación de acciones climáticas en los países en desarrollo.

En enero de 2014, Jens Stoltenberg se convirtió en Enviado Especial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El 28/03/2014, el Consejo del Atlántico Norte de la OTAN nombró a Stoltenberg como secretario general de Anders Fogh Rasmussen y Presidente del Consejo, a partir del 01/10/2014. El noruego parecía un líder de prestigio que, además, apoyaba a las Fuerzas Armadas.

Angela Merkel, canciller de Alemania, tuvo la iniciativa de promocionar a Stoltenberg, y conseguir el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. El resto llegó por añadidura.

Turquía

Sin embargo, Stoltenberg ha resultado bastante voluble en su desempeño en la OTAN.

En junio de 2015, Stoltenberg dijo: "No vemos ninguna amenaza inmediata contra ningún país de la OTAN en el este (europeo). Nuestro objetivo sigue siendo la cooperación con Rusia ... Eso sirve a la OTAN y sirve a Rusia".

3 meses después, el viceprimer ministro checo, Andrej Babiš, criticó la falta de respuesta de la OTAN a la crisis migratoria europea "aunque Turquía, miembro de la OTAN, es su puerta de entrada a Europa y los contrabandistas operan en territorio turco".

Stoltenberg condenó el intento de golpe de Estado turco de 2016 y apoyó siempre al gobierno de Recep Tayyip Erdoan.

En enero de 2018, ante la invasión turca del norte de Siria, Stoltenberg dijo que Turquía es "el aliado de la OTAN que más ha sufrido los ataques terroristas durante muchos años y Turquía, como todos los países tienen derecho a la autodefensa, pero es importante que esto se haga de manera proporcionada y mesurada”.

En mayo de 2019, Stoltenberg elogió la contribución de Turquía a la OTAN: "Turquía se unió a la Alianza en 1952, y sigue siendo un miembro muy valioso de nuestra familia de naciones. Como secretario general, aprecio mucho todo lo que Turquía hace por nuestra Alianza".

En octubre de 2019, Turquía invadió las zonas kurdas de Siria. Stoltenberg dijo, durante la conferencia de prensa con el canciller turco Mevlüt Çavuolu, que Turquía tiene "preocupaciones de seguridad legítimas".

Jens Stoltenberg Erdogan.jpg Jens Stoltenberg y Recep Tayyip Erdoan.

Vacunas

Stoltenberg defendió que todos los niños del mundo sean vacunados contra enfermedades infecciosas.

Stoltenberg había sido director de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI) de 2002 a 2005 y recibió el Premio a la Salud Infantil en 2005.

Una iniciativa con el Reino Unido, Fundación Gates y Noruega, le permitió a GAVI recibir más de US$ 3.700 millones para su trabajo contra la mortalidad infantil.

En su discurso de Año Nuevo del 1 de enero de 2013, Stoltenberg habló sobre la vacunación de los niños del mundo como un asunto personal: "El hecho de que todas las vidas de estas madres y niños puedan salvarse es, como yo lo veo, un milagro de nuestro tiempo".

Contradicciones

El 07/06/2021, Stoltenberg dijo: "Hemos podido construir y entrenar a las fuerzas de seguridad afganas para que ahora sean responsables de la seguridad en su propio país".

El 15/08/2021, los militantes talibanes ya controlaban casi todo Afganistán y habían rodeado la capital, Kabul.

Stoltenberg dijo que "fue una sorpresa, la velocidad del colapso y lo rápido que sucedió". ¡...!

El caso de Israel

En Noruega, él cuestionó a Israel por las violaciones del Derecho Internacional en los Territorios Palestinos y aguas internacionales.

Pero en la OTAN, en junio de 2016, Stoltenberg dijo que era esencial intensificar la cooperación con Israel, ya que Israel había sido un socio activo de la alianza durante 20 años.

Pero en junio de 2018, Stoltenberg le dijo a Der Spiegel que la OTAN no ayudaría a Israel en caso de un ataque de la República Islámica de Irán.

Luego del ataque aéreo del ejército estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Bagdad en 2020, para asesinar al general iraní Qasem Soleimani, Stoltenberg dijo: "Todos los miembros de la alianza atlántica respaldaron a Estados Unidos en el Medio Oriente (...) Irán debe abstenerse de más violencia y provocaciones". ¿?

Jens Stoltenberg Donald Trump.jpg Jens Stoltenberg y Donald Trump.

Trump

Stoltenberg desempeñó un papel clave para evitar que Trump retirase a USA de la OTAN. En parte, esto fue porque Stoltenberg convenció a Trump sobre una política de disuasión hacia Rusia.

En 2017, Stoltenberg advirtió que Rusia realizaba grandes ejercicios militares "como un disfraz o un precursor de acciones militares agresivas contra sus vecinos".

Pero en febrero de 2018, Stoltenberg declaró: "No vemos ninguna amenaza [de Rusia] contra ningún aliado de la OTAN y, por lo tanto, siempre tengo cuidado de especular demasiado sobre situaciones hipotéticas".

En marzo de 2019, Stoltenberg declaró que la ex república soviética de "Georgia se convertirá en miembro de la OTAN".

En abril de 2019, Stoltenberg advirtió ante el Congreso de Estados Unidos sobre la amenaza que representa Rusia.

En agosto de 2019, Stoltenberg advirtió que la OTAN debe "abordar el ascenso de China", cooperando econ Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur.

En junio de 2020, Stoltenberg instó a las naciones afines a hacer frente a la "intimidación y coerción" de China.

En diciembre de 2019, Stoltenberg celebró que "desde 2016, Canadá y los aliados europeos han agregado US$ 130.000 millones a los presupuestos de defensa, y esta cifra aumentará a US$ 400.000 millones para 2024. Esto no tiene precedentes. Esto está fortaleciendo a la OTAN".

El 13/04/2021, Stoltenberg pidió a Rusia que detuviera su acumulación de fuerzas cerca de la frontera con Ucrania. El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoygu, dijo que Rusia desplegaba tropas para "ejercicios de entrenamiento de combate" en respuesta a las "actividades militares de la OTAN que amenazan a Rusia".

En 2022, la OTAN hizo un fuerte avance contra Rusia promovido por USA, Reino Unido pero también países nórdicos. El problema fue la fractura de la OTAN, exhibida en la neutralidad de Alemania y la oposición de Croacia y Hungría para comenzar.

Stoltenberg prometió: “En los próximos días, la OTAN y Ucrania firmarán un acuerdo sobre una mayor cooperación en seguridad de datos, incluido el acceso de Ucrania a la plataforma de intercambio de malware de la OTAN”.

stoltenberg.jpg Jens Stoltenberg habló sobre su trabajo como gobernador del banco central en una cena el 03/01/2021 con el administrador de fondos petroleros Nicolai Tangen y Knut Brundtland, dueño de casa.

Banquero

En noviembre de 2021, se informó que él quería la presidencia de Norges Bank, el Banco Central de Noruega.

Pero ahora se sabe que antes, el 03/01/2021, él abordó el tema con el administrador de fondos petroleros Nicolai Tangen y Knut Brundtland, dueño de casa.

El 14/12/2021 se informó que había solicitado el puesto al Ministerio de Finanzas, informando que no podía iniciar su gestión hasta el 01/10/2022 cuando concluía su mandato en la OTAN.

Su nominación fue anunciada oficialmente el viernes 04/02/2022. Ha resultado controvertida por su amistad con el 1er. ministro Jonas Gahr Støre y su vínculo con el Partido Laborista: el Banco Central de Noruega debe ser independiente. Varios partidos de oposición rechazaron su autocandidatura pero la apoyaron el Partido Laborista y el Partido Demócrata Cristiano.

Stoltenberg ya tiene trabajo por los próximos años. Un genio de la negociación política.