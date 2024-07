El día que Alfredo Di Stéfano jugó de arquero

El hecho particular se dio a los 83 minutos de juego, donde el arquero de River, Amadeo Carrizo, recibió un pelotazo en los testículos y no pudo continuar. En ese entonces la regla de los cambios no existía, entonces debió calzarse el buzo amarillo de arquero nada más y nada menos que Alfredo Di Stéfano, logrando mantener la valla invicta entre tiempo reglamentario y adicional, por más de 10 minutos.