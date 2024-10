Daniel Osvaldo volvió a liquidar a Guillermo Barros Schelotto: "Cobarde..."

Por otro lado, recordó su salida de Boca y sostuvo: “Fumábamos todos en el vestuario, no era el único. Venís y me decís 'Daniel, no te quiero. Me parece que no te voy a usar, buscate otro club'. Y listo, así hace la gente grande, los adultos hacen eso, se hablan de frente. Los cobardes hablan de atrás o te inventan una excusa. Al final me hizo un favor porque soy el hombre más feliz del mundo haciendo música. Él fumaba, el ejemplo de careta es él, si ponés 'careta' en Google te sale su cara”.