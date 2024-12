Andrés Fassi y Cacique Medina ven en Sebastián Villa el nuevo Ramón Sosa

image.png

Villa hizo 4 goles y dio 6 asistencias en 22 partidos que jugó en el conjunto mendocino, por lo que podría ser un buen reemplazo para Ramón Sosa, jugador que se fue a Nottingham Forest de Inglaterra, a cambio de cerca de US$ 12,9 millones más otros US$ 5 millones, que la T aún no pudo suplantar.

pero el factor extrafutbolístico también influye a la hora de negociar con el jugador.

Sebastián Villa y el factor extrafutbolístico

Villa está cumpliendo una condena de 2 años y 3 meses de prisión, de forma condicional, por violencia de género contra Daniela Cortés. Por otra parte, tiene otra causa abierta por abuso sexual con acceso carnal (por el cual se expone a ocho o nueve años de prisión, como mínimo), que no llegó a juicio.

En la segunda causa, previo a llegar al juicio, o, se presentó un acuerdo económico extrajudicial entre la denunciante y los representantes de Villa (utilizaron una figura llamada "reparación integral del daño"). El juez y la fiscal no lo aceptaron. La definición quedó en manos de la Cámara, que debe definir si se hace el juicio o si esa figura es aplicable y extingue el proceso.

Será interesante ver como terminan las negociaciones entre el club cordobés e Independiente Rivadavia por el polémico jugador colombiano de 28 años.

