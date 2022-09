Ranking: Los diez técnicos mejor pagados de Qatar 2022

image.png El entrenador de Brasil, Tite.

Quinto aparece el primer argentino de la lista, ex entrenador de la selección argentina y actual director técnico de México, Gerardo El Tata Martino. El ex comandante del Barca y Newell’s no cuenta con un buen recorrido de cara al mundial y es abucheado por los fanáticos y los medios que demandan más de él. Será uno de los técnicos que tendrá más presión de cara al mundial por lo que significa para el país clasificar por encima de los octavos de final. US$ 2.979.000 de dólares anuales gana el técnico tan querido en Rosario.

image.png Gerardo 'El Tata' Martino, entrenador de México.

Sexto se ubica el ex director técnico del Barca que tanto discutió con Riquelme en el pasado. Estamos hablando de Louis van Gaal, entrenador de Países Bajos, o como se le dice en la jerga callejera, Holanda. Esté seleccionado también vive un recambio generacional que ya debería haber rendido sus frutos considerando la edad de sus jugadores. De hecho, llegó bastante ajustado a Qatar 2022: terminó con dos unidades por encima de Turquía, equipo que se quedó afuera. Van Gaal gana anualmente unos US$2.979.000 millones de dólares anuales.

image.png Louis van Gaal, entrenador de Países Bajos.

Séptimo aparece el líder de la scaloneta, actual campeón vigente de la Copa América, Lionel Scaloni. El ex jugador que vistió también la camiseta albiceleste, deberá hacer rédito de los grandes jugadores con los que cuenta, teniendo a Messi como figura por encima de los demás. El técnico llega sin experiencia en mundiales y solo con su mochila generada en el seleccionado, lugar que lo vio debutar como entrenador oficial. US$ 2.600.000 millones de dólares son los que gana el capataz del equipo argentino.

image.png Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.

De manera sorprendente aparece el entrenador catarí en el octavo puesto: Félix Sánchez, hombre encargado de los once locales que jugarán en el mundial. Bajo su mandato el equipo logró ser campeón de la Copa Asiática de 2019. Su historial proviene del Fútbol Club Barcelona, institución en donde inició su carrera como entrenador juvenil. Luego, se desenvolvió en las selecciones cataríes sub 20 y sub 23 hasta llegar al seleccionado mayor. Hoy en día cobra unos US$ 2.465.000 millones de dólares anualmente.

image.png Félix Sánchez, entrenador catarí.

En el puesto número nueve aparece el entrenador Fernando Santos, hombre que comanda a los once de la selección portuguesa. Portugal se clasificó a último momento al mundial y lleva consigo la presión de los grandes nombres que integran la escuadra pero no rinden como equipo. La gente espera más de este seleccionado y se verá cómo rendirá en Qatar 2022. El entrenador cobra unos 2.285.000 millones de dólares.

image.png Fernando Santos, director técnico de Portugal.

Y último en este ranking, en el puesto número diez, se encuentra el dt de Suiza, Murat Yakin, ex jugador del mismo seleccionado. El hombre que desarrolló toda su vida en su país natal, deberá intentar llegar al menos a una etapa mayor que la fase de grupos, considerando lo que ya ha alcanzado en el pasado por Suiza. El entrenador cobra US$ 1.643.000 millones de dólares anualmente.

image.png Murat Yakin, entrenador de Suiza.

