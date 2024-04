Sebastián Domínguez sienta un precedente: ¿Se animará Diego Latorre?

Si bien ya conoce lo que es ser ayudante de campo, ahora estará directamente al mando de un equipo. Domínguez supo ser panelista en ESPN, en f90 precisamente, programa conducido por Sebastián Vignolo. Estuvo allí durante 2020 y 2021 y fines de ese año anunció su salida para ir a ser colaborador de Hernán Crespo en Al-Duhail Sports Club de Qatar: "Dejo el programa, fui convocado y me ofreció Hernán Crespo trabajar con él y acepté. Tenía que ser algo así para verme lejos de este lugar. Tiene un estilo y un mensaje que es por lo que peleo. Yo nunca me preparé para estar acá y siento que aprendí mucho porque me llevo cosas que yo no conocía", fueron sus palabras en aquel momento.