Leo Paredes elogió a Equi Fernández y le auguró un buen futuro

Aunque la lista no está cerrada, parecería ser que no será parte de Messi y compañía, e iría a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por ahora está en la pre lista que presentó Mascherano de 50 jugadores. Sea cual sea su futuro, de mantenerse en ese nivel tiene proyección de Selección, sin lugar a dudas. Leandro Paredes, que también sabe lo que es vestir la camiseta de Boca, no dudó al respecto cuando le consultaron sobre el juvenil Xeneize.