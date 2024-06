Imperdible decadencia europea: China y Qatar pagan la Eurocopa 2024

deutsche.jpg Los autríacos no pudieron llegar al estadio y Deutsche Bahn pide disculpas.

La invasión de los georgianos

Es muy raro todo: ¿de qué nacionalidad es el público que más entradas compró de la Eurocopa 2024? Estadounidenses: 27% de todas las ventas, más que los compradores con direcciones alemanas. Verano en Europa resulta más 'cool' para los 'yankis futboleros' que la Copa América. Y una excusa deportiva para cruzar el Océano Atlántico para los 'no futboleros': dato proporcionado por Viagogo, un sitio de intercambio y reventa de entradas que se lanzó en Londres (Reino Unido) hace casi 20 años y que ya compraron capitales estadounidenses....

Las curiosidades de Viagogo no se detienen ahí. La empresa, que ha vendido entradas para la Eurocopa 2024 a aficionados de 134 países, a un precio medio de US$ 361 por ticket, dice que los compradores Nº3 son de Canadá, que tampoco juega la Eurocopa 2024. Los Nº4 son de Países Bajos y los Nº5 son de Georgia. ¿Qué Georgia? ¿El estado fundado en 1837 y con capital en Atlanta, la ciudad de la Coca-Cola, CNN y Delta Airlines? No, Georgia, frontera con Rusia, capital Tbilisi.

georgia33.jpg 40 horas por E373/M07 para recorrer los 3.167 Km. entre Berlin y Tiflis (Georgia). En avión es más breve: 7 horas y media.

Turcos y más turcos

¿Cuál es el partido más demandado? Obvio, la final en Berlín, el 14/07. ¿Cuál es el otro juego más buscado? Ya ocurrió: el estreno, de Alemania (anfitrión) y Escocia. ¿Y el Nº3? Ni se lo imagina: Turquía versus Portugal, en Dortmund el sábado 22/06. Los turcos resultan la mano de obra barata en Alemania. Hay casi 3 millones de turcos residentes en Alemania.

turcoalemanes.webp Los turcoalemanes tienen bandera.

También en Alemania hay problemas con los derechos de TV. Casi todos los juegos han sido compartidos en forma solidaria y cooperativa entre las emisoras ARD, RTL y ZDF, pero 5 partidos son exclusivos del servicio de streaming MagentaTV, de Deutsche Telekom, socio oficial de la competencia. El tema levantó una gran polvareda entre los germanos.

La UEFA ahorra en abogados

FIFPro es el sindicato mundial de jugadores. Días antes del inicio de la Eurocopa 2024, FIFPro anunció que se asociaría con los sindicatos de jugadores de Inglaterra y Francia para demandar a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. FIFPro explotó con la decisión de la FIFA de ampliar su Copa Mundial de Clubes 2025 de 7 equipos a 32, y luego negarse a adelantar 2 semanas el evento para que los jugadores involucrados pudieran tener 15 días de descanso entre el final del Mundial de Clubes y el inicio de la temporada regular en sus ligas. Por ahora, la UEFA zafó de la demanda judicial pese a que la Eurocopa comenzó con 4 equipos, en 1980 fueron 8, en 1996 fueron 16 y desde 2016 suman 24.

Aleksander Ceferin Aleksander Ceferin, el paciente presidente de la UEFA.

¿Cómo ha logrado la UEFA convertirse en el 'policía bueno' de la película? La UEFA comparte con los clubes la mayor parte de los US$ 16.608 millones que gana cada ciclo de 4 años. Incluso les está dando más de US$ 254 millones de los ingresos de la Eurocopa 2024 como compensación a los clubes por permitir que sus jugadores participen del torneo. Algo más: Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, destina horas y energía a escuchar a las ligas y al sindicato. En cambio la FIFA no tiene ese ejercicio ni paciencia. Entonces, deberá gastar una fortuna en abogados, y aún así no es seguro que gane el litigio. De todos modos, Gianni Infantino no cree que su mandato peligre aún perdiendo la demanda. Veremos....

Aleksander Ceferin acaba de reunirse con FIFPro Europa en Stuttgart y hubo comunicado de prensa: “Se discutieron muchos temas importantes, incluidos aspectos clave de la gobernanza del fútbol, las tendencias de la carga de trabajo de las jugadoras y el desarrollo del fútbol femenino”. También hubo otra concesión de UEFA a FIFPro: se decidió la creación de un "nuevo foro específico para jugadores (...) para discutir temas importantes con la UEFA de forma bilateral". ¿Cogobierno? Típico humor inglés: Matt Slater se preguntó cómo había llegado Ceferin de Berlín a Stutgart, y agregó: "Seguro que no fue en un Deutsche Bahn".

