FIFA gana más dinero, también Gianni Infantino

David Owen es un veterano periodista deportivo, que trabajó 20 años en Financial Times y en 2006 se hizo 'free-lance', además de escribir 2 libros sobre carreras de caballo: 'Foinavon: The Story of the Grand National's' (Foinavon: La historia del Grand National) y 'No Sanil - The Story of L'Escargot, the horse that foiled Red Rum' (Sin Caracol - La historia de L'Escargot, el caballo que frustró el ron rojo). Él escribía en Inside The Games pero horas atrás escribió en Inside World Football.