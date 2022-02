Viernes de guitarras: Paco de Lucía y Pappo Napolitano

Paco de Lucia - Entre dos aguas (1976) full video

Resultado: Paco estuvo varios meses en Estados Unidos, escuchó otras músicas y empezó a sospechar que en la guitarra se podían meter cientos de acordes, empezó Paco de Lucía, criticado por los "guardianes de la tradición" también llamados "puristas". Ellos no entendían (y siguen no entendiendo) esos nuevos colores, esas nuevas texturas y llegaron a decir que estaba destruyendo el flamenco al introducir 7, 8, 10 acordes, donde lo normal era poner 4 y sobre todo cuando esos acordes "nuevos" empezaron a sonar más disonantes de lo que el oído flamenco tradicional estaba acostumbrado a escuchar.

Su técnica, a años luz de lo que había en su tiempo y su creatividad incomparable hicieron que la guitarra flamenca empezara, por su parte, a sonar de otro modo. Debido a esto, se empezó a cantar de otro modo y se empezó también a bailar de otro modo.

Con los años vinieron las aventuras con músicos del jazz. Tocó y grabó con gente como John Mc Laughlin, Larry Coryell, Al Dimeola, Chick Corea, Winston Marsallis. Y vinieron también otras aventuras como la de transcribir y grabar ocho piezas de Manuel de Falla y más tarde la de interpretar el célebre Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo.

Paco venía diciendo que estaba cansado de las giras extensas y agotadoras y que quería tocar solamente en lugares desde donde pudiera volver a dormir a su casa de Toledo, su residencia desde que regresó de una especie de autoexilio en México; luego se trasladó a Mallorca y siguió viajando por Europa, aunque menos, hasta que tras muchos años de ausencia, aceptó la idea de una gira Latinoamericana que empezó en México en octubre y terminó en Chile en noviembre de 2013: fue el último concierto de su vida.

Documental | Paco de Lucía. La Búsqueda. HD

De Pappo se dice…

Norberto Aníbal Napolitano, conocido como Pappo, fue un referente del rock y blues. Nació el 10/03/1950 en Paternal, Ciudad de Buenos Aires; aprendió folklore durante la enseñanza primaria y así llegó a la guitarra. A los 16 años tuvo su banda prionera, 'Los Buitres': 1966, ya estaban en el escenario Billy Bond, Litto Nebbia, Miguel Abuelo, Oscar Moro, Moris, Javier Martínez, Alejandro Medina, Claudio Gabis, ' Pajarito' Zaguri, Carlos Mellino, 'Tanguito', Horacio Martínez, Ciro Fogliatta.... Más tarde armaría el grupo 'Engranaje'.

A mediados de 1967 lo llamó Miguel Abuelo, para 'Los Abuelos de la Nada'. De pronto, en la ciudad de Mar del Plata, conoció a 'Manal' (Javier Martínez, Claudio Gabis y Alejandro Medina), quienes le proponen ser el invitado permanente todo la temporada. Eso era el mundo de la discográfica 'Mandioca': Jorge Álvarez y Billy Bond (Giuliano Canterini).

En el compilado "Pidámosle Peras a Mandioca", la discográfica incorporó "Nunca lo sabrán", bajo el nombre de 'Pappo‘s'.

En 1969, ingresó a 'Los Gatos' (Litto Nebbia, Ciro Fogliatta, etc.) y grabaron 'Beat Nº 1' y 'Rock de la mujer perdida'. Luego Napolitano armó su primera banda con ambiciones: David Lebón y Black Amaya, 'Pappo‘s Blues'.

Aquel año, Pappo grabó la guitarra para el primer disco de 'La Pesada' (Billy Bond / Mandioca).

Pappo, La historia 1 - Much Music - Programa completo 2010

Tras grabar "Volumen 1", 'Pappo' se fue a Inglaterra. Dijo que sentía acosado por la prensa del rock. En Londres conoció a John Bonham, de Led Zeppelin; y a Lemmy Kilmister, futuro Motörhead.

Volvió 8 meses después y decidió grabar otro disco, 'Pappo‘s Blues 2'.

A fines de 1972, grabó junto a 'La Máquina de Hacer Pájaros', escenas para la película 'Rock hasta que se ponga el sol'.

En 1973, 'Volumen 3', de 'Pappo's Blues'.

En 1974 grabó 'Volumen 4', con Alejandro Medina, Black Amaya, Isa Portugheis y David Lebón.

Y participó del 1er. disco solista de Lebón, al que aportó varios riffs (son improvisaciones) y tituló todos los temas. Participaron: Alejandro Medina, Claudio Martínez, Charly García y Black Amaya, entre otros.

También grabó 'Triángulo', con Pappo's Blues. Y otra vez Inglaterra pero se quedó más tiempo.

En 1975, en la Argentina se editó 'Pappo‘s Blues Volumen VI', con algunas cintas que habían quedado grabadas del disco anterior. Regresó en 1976 y Alejandro Medina lo invitó a ir a Brasil, en donde formron 'Aeroblus'.

En 1977 volvió para un recital en el Teatro Estrellas, y 'Botafogo' ingresó a Pappo‘s Blues. En 1978 grabaron 'Volumen 7'. Luego Pappo's Blues fue rebautizado Riff. Etc. etc. etc. Infinidad de trabajos, algunos colaborativos, otros grupales y alguno solista. Y poco dinero. Porque uno de los problemas de Napolitano es que nunca logró que su arte se convirtiera en moneda.

En 1985 Pappo estaba otra vez en Brasil y con Rolando Castello Junior, ex Aeroblus, armaron 'Patrulha do Espaço'. Luego volvió con Riff pero ahora Oscar Moro y JAF.

Pappo - Tiene la palabra - Programa completo 2004 #CanalPappoxSiempre

En 1987 se fue a Estados Unidos donde armó los 'Widowmakers'. Pero un año para recordar fue 1992, cuando arribó B. B. King llega a la Argentina y Pappo‘s Blues fue el telonero y al final del show B. B. King invitó a Pappo a tocar. Luego, viajó a Estados Unidos y armó una banda de blues con Deacon Jones, Ron Maldonado, Ken Bowie y Michael Parker.

En agosto de 1993, B. B. King tocó en el Madison Square Garden, y estuvo Pappo en ese recital y en la gira por 9 fechas más.

Y así siguió la vida, que incluía mucha adicción que para financiarla malvendía instrumentos. Hay testigos de toda esa época de Pappo prisionero de los dealers.

Siguió por aquí y por allá, públicos más bien pequeños, un talento desaprovechado. Falleció el 24/02/2005 en un accidente de tránsito, cuando se dirigía desde la ciudad de Luján hacia su quinta de Moreno conduciendo su moto; a la par, en un vehículo similar viajaba su hijo Luciano. Sus restos fueron llevados, al día siguiente, desde su casa de La Paternal hasta el cementerio de La Chacarita, proseguido por miles de fans.

“El honor no lo perdí: es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos, a la par”.