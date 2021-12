Vanessa Pappas, Khaby Lame y el maravilloso mundo de TikTok

Cuando el expresidente de USA, Donald Trump, quería que TikTok se vendiera a un comprador estadounidense, alegando que la empresa matriz china de la aplicación, ByteDance Ltd., era una amenaza para la seguridad; Vanessa Pappas no dudó en quedarse en la compañía y no abandonarla en medio de la crisis (como sí lo hizo su antecesor). La presión sobre ByteDance para escindir TikTok desapareció cuando Joe Biden asumió el cargo, y los productos imitadores de Meta no han dejado daños duraderos.