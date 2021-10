Sustituir planes por empleo y los 66 días para el cambio

Tiene que existir la posibilidad de evaluaciones vocacionales. No todos pueden ser albañiles. Y aquí la propuesta parecería que todos deben ser albañiles. Hay gente que puede tener talentos ocultos y la clave del éxito es poder trabajar en aquello para lo que una persona tiene talento. Esta idea de que la opción al plan social es el trabajo que decide el Estado no tiene buen horizonte. Tiene que existir la posibilidad de evaluaciones vocacionales. No todos pueden ser albañiles. Y aquí la propuesta parecería que todos deben ser albañiles. Hay gente que puede tener talentos ocultos y la clave del éxito es poder trabajar en aquello para lo que una persona tiene talento. Esta idea de que la opción al plan social es el trabajo que decide el Estado no tiene buen horizonte.

Daniel Adler 12.jpg Daniel Adler y la meta de cambiar hábitos en 66 días.

4. "El receptor de un plan social debe tener un fácil y rápido acceso a un trabajo. Lamentablemente, los planes se han utilizado durante años como premios y beneficios, cuando el beneficiario de un plan social, en verdad, no está pudiendo abastecer a su familia o autoabastecerse con un trabajo digno. Esto es lo que hay que revertir y convencerlo de que puede lograrlo porque de eso se trata la inclusión social."

5. "Yo creo que la transformación no consiste en crear más asalariados. Creo que hay que enseñar oficios, capacitar al individuo, convertirlo en un propietario de su propia marca, incorporarlo al capitalismo y demostrarle que se puede conseguir a corto plazo. Para esto es esencial tener planes de educación financiera, mentoría y motivación. La Argentina llegó a tener el PBI per cápita más alto del planeta (1895). Es necesario regresar a aquella historia."

6. "Tiene que ser una política de Estado. Debe trascender a las gestiones de gobierno. No pueden ser objetivos electorales porque, en forma inevitable, sufrirá el boicot de quienes acusen a los otros de especular. Debería ser un plan de entre 4 años de piso y 10 años de tope. Es imprescindible comprometer a todos los líderes en esto".

7. "Emprendedor no se nace, emprendedor se aprende. Hay herramientas electrónicas, plataforma digitales que se utilizan desde el teléfono celular (¿quién no tiene hoy día un teléfono celular?) que permitiría capacitar a una cantidad grande de personas en forma simultánea. No es nada exagerado lo que estoy afirmando, es el beneficio que ofrece la sociedad digital. Hay que establecer 'bloques de tiempo' para el aprendizaje, y así ordenar la tarea."

No estoy hablando de 1.000 años. Modificar un hábito requiere de 66 días. No lo digo yo, lo dica la Psicología. No es un misterio. Son 22 días de destrucción de la tendencia negativa. Son 22 días de creación del hábito nuevo. Y 22 días de confirmación del nuevo hábito. Pero hay que tener un plan, un propósito y una decisión.

9. "De las 605.000 empresas activas, el 99% son pymes y 0,6% son grandes empresas. Las Pymes producen el 64% de empleo, las grandes el 36%. Cada año se crean 70.000 nuevas empresas, de las cuales 68.000 fracasan. Pero más en los 2 años recientes. ¿El motivo? Ausencia de fortaleza mental en los emprendedores -por ejemplo, previsiones que dicen que recién en 2026 habrá un repunte de la macroeconomía-, déficit de planificación, errores de análisis, todos problemas corregibles. El Gobierno quiere resolverlo promoviendo financiación a tasa 'blanda', por debajo del promedio de inflación. Pero si no se capacita al beneficiario, no sirve. Cuando hablamos de créditos, es importante conocer para qué vamos a utilizar ese dinero. Falta educación financiera, que es tan importante como el dinero en sí mismo."

10. "No puedo ignorar la macro. Es responsabilidad del Estado tener una política económica que todos conozcamos y que permita la inclusión que se pretende. Es imposible promover el reemplazo de planes por empleo si una macro que estimule a quienes se pretende recuperar para el Sistema. Por ejemplo, con esta inflación es muy difícil hasta pensar lo cotidiano. Resolver esto compete a los políticos y la medida de su éxito consiste en si lo consiguen o no en el corto plazo. Y el castigo social por el fracaso debería ser ejemplificador."