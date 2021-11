Sin hijos ni vacunas, la tendencia en USA que alarma a Biden

La mayoría (56%) de las personas que aún no tienen hijos y son menores de 50 años creen que es poco probable que algún día tengan hijos, porque simplemente no quieren tener hijos. No existen diferencias por género. Esta es una tendencia que se viene dando a lo largo de todo el globo, pero en USA es necesario más que nunca el recambio generacional para mantener la economía funcionando.