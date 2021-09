Se cumplen 45 años de 'la Noche de los Lápices' aún polémica

Y 4 días después fue detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de la Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que era la organización de superficie del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.

Esto es clave: la tortura es inadmisible en cualquier situación.

Moler y Díaz recuperaron la libertad tras permanecer 2 años, entre cautivos y detenidos.

Testimonio de Emilce Moler / 05 de noviembre 2013

Miranda también salió con vida de Arana. La trasladaron al Pozo de Quilmes y finalmente quedó alojada en la cárcel de Villa Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978.

Gustavo Calotti, quien había terminado el secundario un año antes, cayó en cautiverio el 08/09/1976, y se lo considera un sobreviviente de estos hechos, ya que padeció la tortura junto a estos jóvenes.

Se presume que los restantes fueron fusilados en los primeros días del año 1977.

La historia

Acerca de los jóvenes desaparecidos, según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), “los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban: Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5ta., 8va. y 9na. de La Plata y 3ra. de Valentín Alsina, en Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires”.

Las órdenes de detención habían sido libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército, y se les asignó grado de peligrosidad mínima a los estudiantes. Los secuestros fueron ejecutados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida por Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.

Pablo Díaz comenta su salida del Pozo y su última charla con Claudia y sus compañeros.

¿Fue el boleto estudiantil el tema central, tal como lo menciona la historia oficial?

Es cierto que en agosto de 1976, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional decidió suspender el boleto escolar e identificar a los referentes del movimiento estudiantil que habían encabezado el reclamo, según un documento de inteligencia titulado 'La Noche de los Lápices', años más tarde hallado en dependencias de la Policía Bonaerense, texto en el que el comisario mayor Alfredo Fernández describe las acciones a emprender contra estos "integrantes de un potencial semillero subversivo". Pero la represión iba por otro lado.

Emilce Moler, una de las sobrevivientes:

Lo predominante era atribuir aquel operativo a la lucha por el Boleto Estudiantil Secundario. Esa movilización fue muy importante, pero había ocurrido con anterioridad, en 1975, y a nosotros nos detuvieron por ser militantes de la UES, nunca me preguntaron por el boleto escolar.

El 23/09/1976, un grupo de detenidos entre los que estaban los estudiantes fue trasladado en al menos 2 camiones celulares. El convoy se detuvo en la Brigada de Investigaciones de Banfield, en donde bajaron a un número de personas. Casi todos continúan desaparecidos. El resto de los prisioneros siguió camino hasta el Pozo de Quilmes.

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, sobreviviente, en el Juicio a las Juntas. Díaz participó de la creación del guion que llevó la historia al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido.

En la primera semana estuve sin comer nada. Dormíamos en el piso y hacíamos nuestras propias necesidades ahí porque no nos abrían las celdas. Tenía sed y llegué a tomar orina. Después nos daban comida una vez por día, sacaban al pasillo y nos trataban de asquerosos por lo que habíamos hecho en la celda. Los guardias decían que no tenían por qué cuidarnos y que no era un hotel.

Díaz compartió celda con Gabriela Carriquiriborde, trabajadora de IOMA desaparecida que tuvo a su bebé en el Pozo. También estuvo con Claudia Falcone y Stella Montesano, quien dio a luz a Martín Ogando Montesano (nieto recuperado 118).

Casi a finales de diciembre de 1976, una noche hubo un movimiento grande en el Pozo de Banfield. Nos tiran en los fondos del pabellón y, de repente, empiezan a subir gente por los escalones gritando, y supimos que estaban pasando por lo mismo que nosotros cuando llegamos. Eran 8 o 9, entre ellos Cristina Navajas de Santucho que cuenta que estaba embarazada. A Claudia (Falcone) la ponen con ella para cuidarla. Llega Navidad, se oyen las bombas de estruendo y los guardias festejan. Esa noche Claudia me cuenta que había sido violada.

Él reconoció y tuvo trato con el médico policial Jorge Bergés:

Estaba permanentemente en el Pozo y se ocupaba de las embarazadas. Para él eran una joya a las que debíamos cuidar porque tenía sumo interés en que tuvieran familia. No les importaba la madre, sino el chico.

También escuchó nombrar a Juan Miguel Wolk:

Estaba a cargo del Pozo y le decían 'El Patón'. El 28 de diciembre me sacan y dicen que un Mayor del Ejército tiene algo que decirme: 'Al final se decidió que vas a vivir, te pasamos al PEN (Poder Ejecutivo Nacional)'.

Sin embargo, las historias cruzadas permanecen. Quienes sobrevivieron no parecen coincidir con el relato oficial.