Santa Claus, Coca-Cola y la Guerra Civil

El escritor Washington Irving publicó en 1809, 'Una historia de Nueva York', contada con humor por el historiador imaginario Dietrich Knickerbocker (el seudónimo de Washington Irving). Al contar la divertida historia de la fundación de Nueva York, él hizo la transición literaria de San Nicolás a Santa Claus.

Thomas Nast, de ascendencia alemana, es el padre de la caricatura estadounidense: creó el símbolo del elefante republicano y el burro demócrata, popularizó la figura del Tío Sam y transformó a Nicholas / Santa Claus para la revista Harper's Weekly con 33 dibujos de Santa Claus.

Durante la Guerra Civil, un dibujo de Nast de 1862 mostraba a Nicholas como un vendedor ambulante vistiendo los colores de la bandera estadounidense; publicado en la portada de Harper's Weekly, lo convirtió en el héroe de los unionistas o 'yanquis'. En palabras del presidente Abraham Lincoln, Santa Claus se convirtió en su "mejor agente de reclutamiento".

Las ilustraciones de Nast en Harper's Weekly se imprimieron en blanco y negro. La ropa de Papá Noel no era verde (tal como solía ser la de San Nicolás), sino marrón con cerdas cortas, de acuerdo con la descripción del poema de Clement Clark Moore, 'La noche antes de Navidad': “Estaba vestido todo de pieles, desde la cabeza hasta los pies; Y su ropa estaba manchada con cenizas y hollín".

Con los años, el estilo de Nast se volvió menos austero. Santa Claus aumentó de peso, se dejó crecer la barba: "un elfo viejo y alegre". Nast incorporó a los dibujos a sus propios hijos, la casa de su familia en Nueva Jersey, y hasta él mismo frente a la chimenea. En diciembre de 1884 tuvo la audacia de dibujar a Santa Claus hablando por teléfono, el nuevo invento de la época.

Louis Prang, quien introdujo las tarjetas de Navidad en Estados Unidos en 1875, dibujó a Papá Noel en un escenario nevado y helado, con un gran abrigo con capucha. Forrado con piel blanca, botas y una bolsa de tela para juguetes. El ex obispo Nicolás estaba irreconocible como un abuelo alegre con una larga barba blanca. Importante: Prang pintó de rojo la vestimenta de Papá Noel.

Dato clave: en 1931, Coca-Cola decidió ampliar su mercado a los niños.

Aclaración de The Coca-Cola Company:

"Coca-Cola no creó la leyenda de Santa Claus. Pero la publicidad de Coca-Cola jugó un papel importante en la configuración del carácter alegre que conocemos hoy.

Antes de 1931, había muchas representaciones diferentes de Santa Claus en todo el mundo, incluido un hombre alto y demacrado y un elfo; incluso había un Claus aterrador.

Pero en 1931, Coca-Cola encargó al ilustrador Haddon Sundblom que pintara a Papá Noel para los anuncios navideños. Esas pinturas establecieron a Santa como un personaje cálido y feliz con rasgos humanos, que incluyen mejillas rosadas, barba blanca, ojos centelleantes y líneas de risa."

Sundblom se inspiró en un poema de 1822 de Clement Clark Moore titulado "Una visita de San Nicolás", comúnmente conocido como "Era la noche antes de Navidad".

Historias Innecesarias: COCA-COLA y la NAVIDAD

La historia

The Coca-Cola Company comenzó su publicidad navideña en la década de 1920 con anuncios relacionados con las compras en la revista The Saturday Evening Post. Los primeros anuncios de Papá Noel usaban un Claus de aspecto estricto, en la línea de Thomas Nast pero con la indumentaria del color que impuso Prang.

En 1930, el artista Fred Mizen pintó a un Papá Noel en una tienda departamental entre una multitud bebiendo una botella de Coca-Cola. El anuncio presentaba la fuente de soda más grande del mundo, que estaba ubicada en los grandes almacenes Famous Barr Co. en St. Louis, Missouri. El cuadro de Mizen se usó en anuncios impresos esa temporada navideña, apareciendo en The Saturday Evening Post en diciembre de 1930.

En 1931, la compañía comenzó a colocar anuncios de Coca-Cola en revistas populares. Archie Lee, el ejecutivo de la agencia de publicidad D'Arcy que trabaja con The Coca-Cola Company, quería que la campaña mostrara a un Santa sano, realista y simbólico. Así que Coca-Cola le encargó al ilustrador Haddon Sundblom, nacido en Michigan, que desarrollara imágenes publicitarias usando a Santa Claus, mostrando al propio Santa, no a un hombre vestido como Santa.

En busca de inspiración, Sundblom recurrió... al poema de Clement Clark Moore ('Una visita de San Nicolás' o 'La noche antes de Navidad').

La descripción que hizo Moore de St. Nick dio lugar a la imagen de un Papá Noel cálido, amistoso, agradablemente regordete y humano.

El Santa de Sundblom debutó en 1931 en anuncios de Coca-Cola en The Saturday Evening Post, Ladies Home Journal, National Geographic, The New Yorker y otras.

Al principio, Sundblom pintó la imagen de Santa usando un modelo en vivo: su amigo Lou Prentiss, un vendedor retirado. Cuando Prentiss falleció, Sundblom se usó a sí mismo como modelo, pintando mientras se miraba en un espejo.

De 1931 a 1964, la publicidad de Coca-Cola mostraba a Papá Noel entregando juguetes (¡y jugando con ellos!), haciendo una pausa para leer una carta y disfrutar de una Coca-Cola, visitando a los niños que se quedaban despiertos para saludarlo y asaltando los refrigeradores / heladeras en varios hogares.

En 1942, Coca-Cola presentó a 'Sprite Boy', un personaje que apareció con Santa Claus en la publicidad de Coca-Cola durante las décadas de 1940 y 1950 (era algo así como el Robin de Batman). 'Sprite Boy' también fue creado por Sundblom, y obtuvo su nombre porque era un duende o un elfo. (No fue hasta la década de 1960 que Coca-Cola presentó su bebida Sprite).

Sundblom creó su versión final de Santa Claus en 1964, pero durante varias décadas, la publicidad de Coca-Cola presentó imágenes de Santa basadas en las obras originales de Sundblom.