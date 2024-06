Muere Shifty Shellshock, el cantante de Crazy Town: Su último posteo antes de morir

Shifty Shellshock y una carrera de luchas personales

Nacido en Los Ángeles en 1974, Binzer cofundó Crazy Town en 1995 junto a Bret "Epic" Mazur, y lograron hacerse famosos internacionalmente en el año 2000 con el lanzamiento de su álbum debut "The Gift of Game" y el sencillo "Butterfly". La canción con su pegadizo estribillo "come my lady" se convirtió en un himno instantáneo de la época.