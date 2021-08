Miami 'lava' mejor pese a Wakil y el HSI

Todos estos ítems representan la mitad de la 'lavandería'. El otro 50% se refiere a la transferencia ilegal de bienes raíces, de títulos de valores y fraude electrónico.

Hay fundamento para afirmar que la 'lavandería' más eficiente funciona en USA y con bancos estadounidenses, aún cuando lo 'políticamente correcto' apunta a países adversarios de USA, y más allá de la ofensiva periódica contra los llamados 'paraísos fiscales' que nunca incluyen ni a Nevada ni a Dakota del Sur, por ejemplo.

Sin embargo, el 'boom' inmobiliario de Florida, en particular de Miami, se encuentra bajo sospecha hace tiempo.

Quienes siguen la realidad desde las ficciones de Netflix pueden conocer algunos fundamentos del sistema en productos tales como 'Start Up' (Dinero en Gestión), que ya en 2016 y con la 1ra. temporada de 10 capítulos, expuso el tema, aunque incluyendo el creciente mercado de criptomonedas.

MIAMI Y CHINA…ESCENARIOS PARA EL LAVADO DE DINERO

Un ejemplo

Al comenzar agosto 2021, Investigaciones de Seguridad Nacional (U.S. Immigration and Customs Enforcement), realizó varios procedimientos que incluyeron la detención de Naman Wakil, empresario sirio-venezolano, cuya captura incluyó un documento audiovisual de 4:14 minutos realizado por el argentino Javier Ceriani en 2016 y publicado por The Latam Post y Cima 360.

Wakil es cuñado del exministro de Alimentación de Venezuela, general Carlos Osorio Zambrano, y se lo involucra en la importación de carne desde Brasil para los Pdval, el sistema de mercados populares que los bolivarianos inventaron para contrarrestar la escasez de alimentos que ellos mismos provocaron.

Ceriani hizo una recorrida por inmuebles donde Wakil tiene propiedades en USA, y comentó en el video: "Su casa está muy cerquita de Brickell, distrito financiero de Miami. Fue el hombre que se hizo millonario vendiéndole carne podrida a todos los venezolanos".

Wakil nació en Alepo, Siria, se nacionalizó venezolano en 1986, y acumuló una fortuna que, según los Panamá Papers, es de US$ 400 millones.

En 2021, Naman Wakil vivía con su familia en un condominio de Coconut Grove de US$ 3,5 millones con vista a Biscayne Bay.

El diario El Nuevo Herald, versión en español de Miami Herald:

Wakil es acusado por las autoridades de Estados Unidos porque invirtió sus ganancias que obtuvo ilícitamente en el apartamento de su familia en Residences at Vizcaya, en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades en Brickell Avenue, en el centro de Miami, y en el Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, entre otros activos inmobiliarios. Wakil es acusado por las autoridades de Estados Unidos porque invirtió sus ganancias que obtuvo ilícitamente en el apartamento de su familia en Residences at Vizcaya, en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades en Brickell Avenue, en el centro de Miami, y en el Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, entre otros activos inmobiliarios.

Naman Wakil 'lavó' dinero en el mercado inmobiliario de lujo de Miami.

Naman Wakil.jpg Naman Wakil.

Sobornador de funcionarios venezolanos a cambio de contratos gubernamentales entre 2010 y 2017, y con cuentas bancarias en Estados Unidos, Islas Caimán, Panamá y Suiza, según la acusación del fiscal adjunto Michael Berger, Wakil es un residente legal en USA, recordó su abogado Stephen James Binhak, uno de los más calificados de Florida para estos temas.

Una pregunta inevitable: ¿Por qué individuos que hacen negocios políticamente cuestionables por USA -antes Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro- deciden instalarse en Miami, 'lavar' parte de su fortuna en la ciudad e intentar que sus hijos se inserten en 'el Sistema'?

La respuesta inevitable: Porque es relativamente seguro, según ellos. Wakil rodó cuesta abajo pero él es un personaje menor en la estructura. Ni siquiera tomó recaudos cuando apareció entre los clientes del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, revelados por la investigación del grupo periodístico McClatchy y otros, ya mencionada como Panamá Papers.

Wakil tampoco reaccionó cuando apareció en las noticias por una supuesta estafa de contrataciones en Venezuela que le habría permitido sumar US$ 76 millones.

Wakil fue mencionado en el libro de 2015, 'El Gran Saqueo', sobre la corrupción gubernamental generalizada en Venezuela.

En 2019, Bloomberg describió a Wakil como un ex vendedor ambulante que acumuló una gran riqueza a través de la compra de productos cárnicos con descuento que se vendieron a precios muy 'inflados' al gobierno venezolano.

Y Wakil seguía viviendo en Miami, quizás tomando recaudos para situaciones como la que vive ahora. Esta historia habría que actualizarla en un par de años para conocer el resultado del trabajo de Binhak. Pero lo concreto es que hay muchos otros como Wakil en Miami, más poderosos y más impunes, cuyo dinero ha logrado impulsar a la verdadera capital de Latinoamérica.

La lujosa vida de Naman Wakil, el chavista detenido en EEUU | PARTE 2

Los Intocables

Hace varios años la ficción 'Miami Vice' contaba que los malos eran los narcotraficantes, colombianos o mexicanos, a quienes había que confiscarles las drogas y el dinero en efectivo, un relato muy precario e incompleto porque 'el Sistema' hoy es mucho más sofisticado y los 'lavadores' lucen 'cuello blanco'.

Es probable que, tal como sucede con la DEA (Drug Enforcement Agency), que termina limitándose a regular los corredores ilegales -¿en qué trabajaría su gente si realmente acabaran con el narcotráfico?-, la actividad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la fiscalía federal solamente apunte a los 'desprolijos'.

Obvio que no lo reconocerán los rostros visibles del esfuerzo, tal como es el caso del agente especial Anthony Salisbury, pero es cierta una definición suya acerca de sus investigaos:

Estos tipos harían sonrojar a los narcos, y lo hacen bajo el pretexto de la legitimidad. Estos tipos harían sonrojar a los narcos, y lo hacen bajo el pretexto de la legitimidad.

HSI es una continuidad de Dorado South, el grupo de trabajo creado en 1992 en Nueva York por agentes de Aduanas. Dirige el grupo operativo Kevin Tyrrell, de HSI, quien atribuyó la creación a John Tobon.

Cuando Ariana Fajardo Orshan asumió el cargo de fiscal federal en 2018, dijo a su personal que mientras conducía por Miami por la noche se sorprendió por la cantidad de departamentos sin luces encendidas en torres de lujo y por ese motivo decidió avanzar en investigaciones de 'lavado'.

"Lavado de dinero en sector inmobiliario de Miami ha sido un tema grave" @arebolledo1 #DA Seg. 2

En marzo de 2019, el fiscal federal adjunto Peter Forand, dijo que el objetivo era “decomisarles todos los activos y recuperarlo todo. Es un gran arma de disuasión”.

En ese momento, él presentó una demanda para confiscar en Bahía de Biscayne un condominio de un alto funcionario de la República del Congo, Denis-Christel Sassou Nguesso, hijo de un ex Presidente de ese país.

Los investigadores de HSI han confiscado más de US$1.000 millones en activos, que incluyen el guante de Michael Jackson, de su gira 'Bad' (valorado en US$ 275.000) y otros recuerdos de Jackson (valorados en US$ 287.000), de una colección que fue de un vicepresidente de Guinea Ecuatorial, según registros judiciales. Nada. Bijouterie informativa que importa a la prensa sensacionalista.

También afirman que han promovido 250 detenciones. Interesante: del decomiso total, US$ 250 millones de su botín fueron entregados por Alejandro Andrade, ex jefe económico de Venezuela, quien cumple una condena de 10 años de prisión por malversar miles de millones de su gobierno junto con el prófugo Raúl Gorrín, magnate de la televisión caraqueña.

¿Qué sería del HSI sin la Venezuela de Maduro?

También ha confiscado US$296 millones en caballos, relojes y otros bienes personales; U$72 millones en inmuebles y US$ 5 millones en vehículos, incluida la incautación de más de 80 automóviles de lujo que tenían como destino la élite política y empresarial venezolana. Nada que ponga en riesgo 'el Sistema' ni que deje ilíquido el mercado de desarrollo inmobiliario de Miami así como su mercado de compra-venta de bienes raíces.

Pero sí permite mantener la idea de que el Estado se mantiene alerta. Al final de cuentas, hay que creer en 'la acción punitiva del Estado' porque, de lo contrario, ¿en quién creer? Esto es clave para el orden de la sociedad. Algo así como fue el mito de Elliott Ness y sus Intocables contra Alphonse Capone, episodio famoso pero no le impidió a la mafia construir Las Vegas....

En Miami, lo importante es que el mercado inmobiliario no se detenga. Para alegría de muchos, goza de buena salud.