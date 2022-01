Los villanos también tienen corazón: Alan Rickman

Severus Snape | Important Scenes in Chronological Order

"Él simplemente decía, 'Tengo dos palabras para ti: Harry Potter'. Y se hizo conocido por hacer eso" (aludiendo al cuantioso estipendio del que se había hecho acreedor merced a la saga).

Después de la muerte de Rickman, Daniel Radcliffe, quien representó a Harry Potter, publicóen Facebook:

"[Alan Rickman] es (...) una de las personas más leales y solidarias que he conocido en la industria cinematográfica. Me alentó mucho tanto en el set como en los años posteriores a Potter. Estoy bastante seguro de que vino y vio todo lo que hice en el escenario tanto en Londres como en Nueva York. No tenía que hacer eso."

Él también agregó:

"Conozco a otras personas que han sido amigas de él durante mucho, mucho más tiempo que yo, y todas dicen: ‘Si llamas a Alan, no importa en qué parte del mundo esté o cuán ocupado esté con lo que está haciendo, él se pondrá en contacto contigo en un día'”.

A principios de 2021 se anunció que 27 diarios escritos por Rickman se publicarán como libro único en 2022. La noticia fue difundida por la actriz Kate Winslet, quien protagonizó con Rickman, en 1995, 'Sense and Sensibility'.

Espías desde el cielo Entrevista (Alan Rickman) Subtitulado

Llegó a 'Harry Potter' en 2001 porque JK Rowling lo quería específicamente a él para interpretar a Severus Snape.

Desde que supo que sus libros se llevarían al cine, J. K. Rowling quiso que Alan Rickman diera vida al profesor Snape. Pero el actor no quería bajo ningún concepto interpretar a un nuevo villano en su carrera y tuvo que ser la propia autora de los libros la que le convenció revelándole cuál iba a ser el futuro de su personaje.

¿Esto es cierto o es falso? Porque en uno de los videos que acompaña esta nota Rickman dijo que él se iba enterando igual que el público y bromea sobre eso.

Sin embargo, pocos días después de la muerte de Rickman en 2016, Rowling escribió en Twitter el secreto que le confió a Alan Rickman para entender al personaje. Ella le explicó lo que significaba la palabra 'Always' (siempre), con esta revelación el actor logró filmar conociendo quién había sido el gran amor de Snape.

El escritor le hizo prometer que nunca contaría el secreto y el actor cumplió su palabra, salvaguardando la información crucial que tenía en su poder.

Lo cierto es que él aceptó e interpretó a un cruel profesor de la academia de magia y hechicería que al final resultó no ser malo (20 años después no hay cabida para 'spoilers').

Su gran amor fue Rima Horton y estuvieron juntos durante 47 años antes de contraer matrimonio en 2012 en una íntima ceremonia donde solo estaban ellos y que terminó en un paseo por el Puente de Brooklyn y una comida casual.

Aunque reconoció en una entrevista que le hubiese encantado ser padre y tener una familia, dio a entender que no tuvieron hijos porque su mujer no quería.