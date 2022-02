JR no es JN: El caso Jack Rosen

En la Argentina, Mauricio Macri se adjudicó su amistad, a través de su colaborador Fulvio Pompeo. Sin embargo, Rosen representa, en verdad, a intereses tanto institucionales como corporativos relacionados con el poder. Hoy día su interlocutor con el gobierno argentino es Sergio Massa, de acuerdo a lo que han publicado varios diarios y webs de noticias.

obama y jack rosen.jpg Jack Rosen, poder permanente, y Barack Obama.

Argentinos

Todo indica que la ex ejecutiva de Chase Capital Partners, directora de Americas Society y Council of the Americas, Susan Seagal, hoy día también directora de Vista Oil and Gas (Miguel Galuccio) y de Mercado Libre (Nicolás Galperin), tuvo algo que ver en ese acercamiento.

Seagal es quien realiza, con cierta frecuencia, coloquios y conferencias bien financiadas acerca de la Argentina. En una actividad que ella organizó, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, cada uno por su lado, propuso la búsqueda de un acuerdo poselectoral.

La cercanía eventual de la Argentina con Venezuela y luego con Irán, fueron un límite a la relación de Rosen con los Kirchner.

La simpatía de Massa por el poder estadounidense y su amistad con las entidades judías resultaron un respiro para Rosen.

Rosen creó el Consejo Estadounidense para los Judíos Mundiales, una organización dentro del Congreso Judío Estadounidense, y los atentados que ocurrieron en la Argentina en los años '90 siempre provocaron su atencion.

También conseguir apoyo para el tradicional objetivo sionista de convertir a Jerusalén en la capital de Israel. Sin embargo, cuando intentó que Mauricio Macri se interesara en el asunto, en tiempos de Donald Trump y, en especial, Benjamín Netanyahu.

Rosen se adapta a los tiempos que corren con una facilidad notable: en 2019, en los tiempos del Black Lives Matter, promovió el Encuentro Negro-Judío (Black-Jewish Caucus).

rosen-fidel.jpg Jack Rosen en una foto que tiene años: Fidel Castro Ruz, ya fallecido.

El amigo Mikhail

Uno de los vínculos empresariales destacados de Rosen se remonta a 2012, cuando hizo acuerdos con Mikhail Maratovich Fridman para invertir en condominios en la Costa Este estadounidense.

Urgente24 se ha ocupado de Fridman en su rol de, a través de su sociedad LetterOne, que desde Luxemburgo controla los supermercados DIA.

Rusia es el origen de la fortuna de Fridman, quien es cercano a Vladímir Putin. En Moscú él cofundó el Alfa Group y participa de muchas sociedades de diferente calibre pero lo importante es que él fundó el Congreso Ruso Judío, y el Grupo de Filantropía Génesis que ofrece asistencia a los judíos de habla rusa en todo el mundo.

El dato ayuda a entender que hay una trama de relaciones y lealtades que trascienden los pasaportes y la política.

¿Cuál es la reciprocidad que logra Rosen en sus servicios a Massa y a otros líderes argentinos? Lo cierto es que Rosen ha sido uno de los muy escasos influyentes en USA que parece haberle pedido a Joe Biden que, en medio de un año electoral, tenga alguna clemencia para la inexistente Argentina.

La anécdota de El Cronista provocó estos recuerdos.