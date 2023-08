Gran desgaste de Rusia y Ucrania: Negociación inevitable

Está claro que el núcleo de los países que ayudan a Ucrania son USA y Europa, que proporcionan a Kiev toda la gama de asistencia, incluida la militar. Luego vienen los países que no están dispuestos a brindar asistencia militar, pero sí asistencia humanitaria o económica. Y el siguiente nivel lo representan los países con los que Ucrania simplemente intenta establecer relaciones, comparar posiciones, tratando de evitar que caigan por completo en la órbita de la influencia rusa.

Sin embargo, no se puede descartar que, a puerta cerrada, no se haya intentado entablar negociaciones en la sombra. Desde principios de este año, ex altos funcionarios estadounidenses se han estado reuniendo con funcionarios rusos. El presidente [Volodymyr] Zelensky, y el ministro del Interior ruso, [Vladimir] Kolokoltsev, visitaron oficialmente Arabia Saudita uno tras otro. Estas visitas no se realizan sin una preparación previa con la participación de una amplia gama de funcionarios.

Un tema aparte es el papel de China. USA y China miran la guerra entre Rusia y Ucrania, incluso a través del lente de su propia rivalidad. Es beneficioso para China que Rusia le suministre recursos baratos, aumentando su dependencia económica. Al mismo tiempo, la mayor parte del 'establishment' estadounidense, afiliado a grandes corporaciones, teme la competencia con China y está interesado en su debilitamiento. Para ellos, es importante que USA haga frente a la amenaza estructural de China. Rusia no representa tal amenaza para USA ni económica ni tecnológicamente.

Por lo tanto, la derrota total de Rusia perjudicará los intereses estadounidenses en las relaciones con China: podrá subyugar aún más a Moscú y fortalecer su presencia en los países del Sur global, especialmente en Asia Central. Oficialmente, el asesor de Seguridad Nacional [Jake] Sullivan; y la subsecretaria de Estado interina, [Victoria] Nuland, se reunieron con socios chinos en el foro en Jeddah. Ucrania lo ve y está tratando de interactuar con China, incluso en Jeddah. Creo que éste fue uno de los principales objetivos de Kiev en estas negociaciones. Pero hay muy poca información sobre cómo transcurrieron exactamente las negociaciones con China en Arabia Saudita.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMundoEConflicto%2Fstatus%2F1696679706911814076%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false NUEVA ESCALADA EN LA GUERRA



-Ucrania atacó el Aeropuerto de Pskov.

-Kiev habría destruido 4 aviones Il-76.

-Ataque de drones en varias regiones de Rusia.

-Moscú dice haber eliminado 50 militares ucranianos en el Mar Negro.

-Explosiones sobre Kiev, Odesa y Crimea, en… pic.twitter.com/mqFPLxJjT8 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 30, 2023

-¿Cree que una tregua o un tratado de paz es un escenario más probable si las negociaciones tienen éxito? ¿Se diferencian estas dos opciones en cuanto a cuán duradera y a largo plazo pueden lograr una paz?

—El tratado de paz significa el fin de la guerra y el comienzo del restablecimiento de las relaciones entre los países. Una tregua, por otra parte, es una pausa temporal que cada parte puede utilizar para fortalecer sus capacidades militares.

Si se llega a un acuerdo de armisticio entre Kiev y Moscú, Vladimir Putin podría en algún momento decidir que está satisfecho con ese 'status-quo', incluso si las partes intercambian disparos de vez en cuando. Pero creo que esto no convendrá a las autoridades ucranianas, ya que con una tregua Rusia tendrá la oportunidad de construir una línea de defensa fortificada a lo largo de toda la línea del frente. Hackearlo será mucho más difícil, incluso si Ucrania consigue aviones de combate F-16 y otras armas adicionales.

Se puede agregar que la propaganda puede explicar fácilmente por qué tal tregua sería una victoria para Rusia y cómo ayuda a fortalecer a Rusia como "potencia mundial bajo el liderazgo de un líder sabio". Sin embargo, Rusia también está interesada en levantar algunas de las sanciones económicas que reducen el potencial de la economía rusa. Kiev exigirá la desocupación del territorio ucraniano a cambio del levantamiento de estas sanciones. Le sería mucho más eficaz lograr el cumplimiento de esta exigencia mediante la amenaza de un constante bombardeo de Crimea y de los territorios rusos internacionalmente reconocidos.

—Rusia no fue invitada a Arabia Saudita. ¿Qué puede indicar esto? ¿Pueden los aliados y los países neutrales de Ucrania presentar algún tipo de ultimátum al Kremlin?

-Ucrania tiene una posición muy clara: no habría representantes de Ucrania en Arabia Saudita si Rusia hubiera participado en las negociaciones. Para Ucrania, Rusia es un adversario militar con el que no se debe negociar, tal como ha subrayado repetidamente Zelensky. Pero hay que entender que Rusia tiene relaciones diferentes con los participantes en la cumbre. Es posible que al menos parte de la información sobre el curso de estas negociaciones la hayan recibido el Kremlin y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia de los socios allí presentes. Alguna participación no oficial de Rusia [en teoría] podría ser proporcionada por representantes no gubernamentales, pero es poco probable que nos enteremos de ello.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPolitical_Room%2Fstatus%2F1694312933977645103%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó que han destruido un sistema de defensa aérea S-400 en Crimea.pic.twitter.com/3hMwYvJyof https://t.co/vQVEmWYdPQ — The Political Room (@Political_Room) August 23, 2023

-Al mismo tiempo, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, afirmó a principios de agosto que Kiev estaba dispuesta a considerar la posibilidad de negociaciones mediadas por un tercero, sujetas a la retirada de las tropas rusas. Está la vía de la OTAN que usted ya mencionó; en julio resultó que exfuncionarios estadounidenses estaban manteniendo negociaciones secretas con Sergey Lavrov. ¿Se puede hablar de una tendencia hacia el desarrollo del proceso de negociación o es todo una serie de coincidencias?

-Hablando de las palabras de Kuleba, cabe destacar que los dirigentes de Ucrania tienen muchas voces. Esto permite sondear la agenda sin dañar los fundamentos de la política que está expresando el presidente Zelensky.

El avance de la contraofensiva ucraniana fue menor de lo esperado por los aliados de Kiev. La ofensiva es difícil, Rusia se defiende con bastante eficacia. Ucrania ya ha introducido sus reservas operativas; en otoño e invierno tendrá que compensar las pérdidas en vehículos blindados y personal. También existe la amenaza de una 2da. ola de movilización en Rusia y una ofensiva de represalia; creo que los informes sobre esto del lado ruso pueden ser parte de las operaciones de información de Rusia.

Ucrania a principios de este año tenía esperanzas de una contraofensiva. Estaba claro que habría suministros [occidentales] de armas pesadas y, posiblemente, suministros de aviación. Ahora este optimismo se está desvaneciendo, por lo que es útil buscar vías alternativas para las negociaciones. Pero esto no significa que la política de Ucrania ya haya cambiado. Se trata de cubrir riesgos y crear canales de diálogo por si acaso. Este es un trabajo importante que pudo haberse llevado a cabo en Arabia Saudita.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPolitical_Room%2Fstatus%2F1696843666197778843%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Ucrania tendría que superar dos líneas defensivas rusas más compuestas de trincheras, campos minados y barreras antitanque en el caso de que decidiesen capturar la ciudad estratégica de Tokmak, al sur de Robotyne - @nytimes pic.twitter.com/j6MX84yJn3 — The Political Room (@Political_Room) August 30, 2023

-¿Debemos esperar la reacción de Rusia a las discusiones que se han iniciado sobre el formato de una solución pacífica? ¿Cuál podría ser la respuesta de Moscú?

—La fortaleza del Kremlin es que el régimen autoritario le permite ser flexible en aquellas cuestiones que antes parecían existenciales. El criterio más importante de la política rusa es la supervivencia de Vladimir Putin como político. Por lo tanto, creo que ahora la Administración presidencial está prediciendo cómo la movilización adicional y las acciones ofensivas afectarán la legitimidad del Presidente en el contexto de las llamadas elecciones de marzo.

La tregua podría mostrarse como una victoria intermedia de Putin y un momento para prepararse para las próximas hostilidades. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que el régimen ruso se ha debilitado debido a la rebelión de (Yevgueni) Prigozhin. Persiste el riesgo de otra desestabilización por parte de actores armados. Una tregua podría ayudar al Kremlin, entre otras cosas, a lidiar con adversarios internos. Este es un recurso que Ucrania y los países occidentales pueden utilizar en las negociaciones.

Sin embargo, todavía no veo ningún intento oficial por parte de Moscú de demostrar que está dispuesto a abandonar sus objetivos de máxima para ofrecer a Ucrania condiciones que garanticen su seguridad militar y su independencia de política exterior [como parte de una solución pacífica del conflicto]. Esta puede ser una política deliberada de influir en los países occidentales, dado el lento progreso de la ofensiva ucraniana, un intento de presionar a Kiev con la ayuda de Occidente.

Si el Kremlin decide que Ucrania está dispuesta a aceptar sus demandas, las entregará a través de terceros. En las élites occidentales todavía hay muchos partidarios de que todo volverá a funcionar tal como en 2021: "La vida es corta y Rusia no se puede cambiar, por eso hay que negociar con ella". Algunos de ellos están convencidos sinceramente, pero, en mi opinión, es un error creer que vendrá una persona aún peor en lugar de Putin. Muchos de ellos guardan silencio en público pero mantienen contactos con las autoridades rusas. Por eso son tan importantes los acuerdos formales de Ucrania con los países occidentales.

Otra dirección [en la discusión] es el trabajo de la 'Plataforma de Bruselas', del Parlamento Europeo (los diputados Andrius Kubilius, Sergei Lagodinsky, Bernard Guetta y Wlodzimierz Cimoszewicz), que están tratando de convencer a las élites occidentales de que las negociaciones no ayudarán: por la seguridad de Europa, los cambios democráticos en Rusia son posibles y necesarios, así como el apoyo militar a Ucrania. Creo que la oposición democrática rusa y de los activistas civiles para demostrarlo, debería desempeñar un papel importante aquí [para reforzar esta posición].

-Las propias negociaciones en Jeddah y la tendencia general: ¿tratan de frenar la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania? ¿Hay 'fatiga' de Occidente o, por el contrario, cree en una rápida victoria de Kiev? ¿Quién se beneficia de las negociaciones?

-El formato de un acuerdo pacífico depende principalmente de las condiciones en las que se concluirá. Si Ucrania quiere concluirlo ahora, hay varios aspectos. En primer lugar, Kiev está seguro de que bajo Putin la guerra y la política agresiva hacia Ucrania no terminarán, en principio. Por lo tanto, Ucrania necesita desarrollar al máximo su capacidad de defensa. En segundo lugar, la cuestión de los territorios ocupados por Rusia. [Su devolución] es una cuestión de defensa nacional [de Ucrania]. Creo que ahora en Ucrania prácticamente no hay políticos que estén dispuestos a ceder parte de los territorios a cambio de una paz siguiendo el modelo de Finlandia.

En consecuencia, en caso de un acuerdo global, Ucrania necesita un plan para fortalecer su capacidad de defensa, un plan para el retorno y la integración de los territorios ocupados por la Federación de Rusia y un plan para la integración a la economía occidental, principalmente para restaurar el país. En la última pregunta hay un problema aparte: ¿cómo garantizar que, por ejemplo, una carretera restaurada con dinero europeo no sea bombardeada al día siguiente? En parte, una amplia coalición de países occidentales y no occidentales en apoyo de una solución pacífica puede proporcionar esta garantía. Siguiendo este marco, Rusia valorará las relaciones con sus socios restantes.

Una tregua puede ser beneficiosa para Rusia, liderada por Putin, para su rearme, la rotación de personal, el entrenamiento de reservas adicionales y el suministro de proyectiles y armas adicionales. Al mismo tiempo, me parece que parte del aparato de poder ruso cree que en otoño las Fuerzas Armadas de Ucrania perderán fuerza y Rusia tendrá la oportunidad de lanzar su propia ofensiva. Por lo tanto, todavía no existen condiciones para tal tregua. Pero el trabajo parece estar en marcha. Sin embargo, mucho dependerá de una mayor dinámica en el frente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FActualidadRT%2Fstatus%2F1696711839395074553%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, instaba a las empresas del país a cortar lazos con Moscú, mientras que la empresa, parcialmente propiedad de su esposo, continuaba operaciones en Rusia. pic.twitter.com/U46ZF9JntA — RT en Español (@ActualidadRT) August 30, 2023

Situación en el frente y perspectivas

-A principios de agosto se conoció la reanudación de las obras del primer puesto de control fronterizo entre Rusia y Ucrania para los ciudadanos ucranianos que desean regresar de los territorios controlados por la Federación Rusa. ¿Deberíamos considerar este acuerdo como un paso hacia las negociaciones o es una pequeña noticia formal?

-Es un aspecto humanitario importante, pero no veo nada más en él. Hay muchos ciudadanos ucranianos en territorio ruso: cientos de miles [de los que fueron desplazados a causa de la guerra], incluidos prisioneros de guerra. Algunos de ellos reciben pasaportes rusos, otros no. Estos últimos deben regresar de algún modo al territorio de Ucrania. En el pasado, tuvieron que tomar un desvío [a través de Europa], dando un gran rodeo.

Creo que la parte rusa utilizará este corredor para un 'filtrado' adicional de ciudadanos ucranianos. No todos los ucranianos podrán salir libremente de Rusia a través de este puesto de control fronterizo. También puede utilizarse para intercambiar prisioneros, mientras que los constantes bombardeos en el frente dificultan el contacto personal.

Otro aspecto humanitario anunciado recientemente es la iniciativa del proyecto 'Quiero Vivir' para intercambiar colaboradores rusos en Ucrania por ciudadanos rusos condenados por posturas pacifistas. El Kremlin sólo se beneficiará de esto. Devolverá a sus agentes a cambio de menos críticas por la represión masiva contra los activistas pacifistas. Además, esto permitirá que la propaganda vuelva a convencer a los espectadores de que los activistas contra la guerra son agentes de Ucrania.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdescifraguerra%2Fstatus%2F1696816878440554675%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Anoche se produjeron 6 ataques con drones a Rusia en una misma noche:



Moscú

Ryazan

Oryol

Kaluga

Bryansk

Pskov



Foto vía @SkyNews pic.twitter.com/Q8C1T0ErrZ — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 30, 2023

-El segundo tema importante que se debate activamente son las garantías de seguridad para Ucrania. ¿Cuáles pueden ser? ¿Podemos hablar de garantías en formato análogo al artículo 5 de la OTAN ?

-No creo que veamos nada parecido al Artículo 5 de la OTAN en esta etapa. Se dan garantías precisamente para no incluir inmediatamente a Ucrania en la OTAN y no correr el riesgo de un enfrentamiento militar con Rusia.

Pero hay otros aspectos importantes de las garantías a los que debes prestar atención. Dado que estos acuerdos se redactarán de forma bilateral, en cada caso, un documento bien redactado garantizará un apoyo ininterrumpido a Ucrania incluso en caso de un cambio de gobierno en el segundo país. Más adelante, sobre la base de estos acuerdos, se celebrarán contratos, y retirarse de ellos será más costoso.

Además, en la cumbre de la OTAN, en Vilna (Lituania), se prometió a Ucrania que no tendría que cumplir el plan de adhesión. Pero, al mismo tiempo, en respuesta, Ucrania se compromete a desarrollar una legislación anticorrupción, una economía transparente y reformas del sistema judicial. Es decir, se espera que Ucrania lleve a cabo todas las reformas que el Plan de Acción de Membresía supone. A cambio, los países occidentales brindarán apoyo analítico para la implementación de estas reformas.

Para el Kremlin y la propaganda rusa, esto parecerá bastante aceptable. Es decir, Occidente y Ucrania lograrán las condiciones que necesitan en los próximos años, y el Kremlin no lanzará otra amenaza nuclear para impedir que Ucrania se una a la OTAN.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FActualidadRT%2Fstatus%2F1696568394533794138%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Destrucción de tren militar de Ucrania



El Ministerio de Defensa ruso compartió un video mostrando la exitosa destrucción de un tren militar ucraniano que transportaba municiones en dirección a Donetsk, en Donbass. pic.twitter.com/xAPmCYq8jN — RT en Español (@ActualidadRT) August 29, 2023

-Joe Biden anunció en julio la prestación de asistencia a largo plazo a Ucrania según el 'modelo israelí'. ¿Qué se puede entender con esto, teniendo en cuenta que el modelo de asistencia militar a Israel implica garantizar la 'superioridad militar cualitativa' de Israel, mientras que Ucrania, a diferencia de Rusia, no tiene armas nucleares?

-Creo que el escenario 'israelí' es irrealizable. En primer lugar, Ucrania se encuentra ahora en una situación completamente diferente: es un país bastante pobre, empobrecido aún más por los bombardeos rusos. Después del final de la guerra, la restauración de los territorios ucranianos llevará mucho tiempo y requerirá una enorme cantidad de recursos: al menos US$ 400.000 millones. Tendremos que invertir mucho dinero para mantener un ejército terrestre grande y de alta calidad. También requerirá la militarización de la industria, cuyos proveedores serán principalmente el complejo militar-industrial estadounidense.

Al mismo tiempo, nadie en Occidente apoyará el lanzamiento de un programa nuclear en Ucrania. Lo que se entiende por 'escenario israelí' desacelerará la recuperación económica de Ucrania, y la amenaza de Rusia bajo Putin en el poder aún no desaparecerá. En esta etapa, el conflicto se congelará en lugar de terminar por completo. Todo esto hará la vida de los ucranianos comunes y corrientes mucho más difícil.

Es mucho más rentable y más importante ahora tener garantías de seguridad política para Ucrania y su integración en la UE y la OTAN. Esto permitirá a Ucrania gastar menos dinero en defensa, integrarse al mundo occidental y desarrollarse según el modelo democrático liberal. En el ámbito de la seguridad, los acuerdos bilaterales acercarán las instituciones de Ucrania a los estándares de la OTAN. Al mismo tiempo, es probable que ayuden a Ucrania, incluso a unirse a la UE.

En diciembre de este año, el Consejo Europeo, formado por los líderes de los estados y jefes de gobierno de los estados miembros de la UE, con algunos de los cuales ya se han concluido acuerdos bilaterales de seguridad, debería iniciar negociaciones formales sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ya están en marcha los preparativos para el próximo plan financiero de la UE; de hecho, el presupuesto de la UE para los próximos 7 años. La adhesión de Ucrania a la UE requerirá gastos colosales en el marco de la política agrícola común y la política de cohesión, teniendo en cuenta las necesidades de aquellos países que ya se han convertido en miembros de los programas de cohesión. Ucrania, por otro lado, necesita demostrar que los fondos de estos programas no terminarán en los bolsillos de oligarcas y funcionarios.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPolitical_Room%2Fstatus%2F1696783153136828440%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Informes de que un UAV ucraniano alcanzó la planta SILICON EL de Bryansk, una de las mayores empresas de microelectrónica de Rusia.pic.twitter.com/gFIqgQgeCe https://t.co/rWZrBpWVXE — The Political Room (@Political_Room) August 30, 2023

-Usted mencionó la importancia de contar con mecanismos legales sólidos que puedan garantizar que, incluso si los gobiernos de los aliados de Ucrania cambian, continuarán brindando asistencia a Ucrania. ¿Cómo crear tales mecanismos? ¿Un cambio de poder en los países occidentales más grandes implica realmente un cambio en la política de ayuda?

-El Kremlin cuenta con esto y los países occidentales lo entienden. Por tanto, las garantías serán tales que sería extremadamente difícil retirarse del acuerdo. Los países europeos no quieren que el Kremlin cuente con un cambio de poder.

Es importante crear un sistema estable para el suministro de armas, desarrollar la cooperación entre los servicios especiales, el intercambio de inteligencia y la ciberseguridad. No se habla mucho de ello, pero los aviones de reconocimiento y los drones estadounidenses han sido una ayuda clave para las Fuerzas Armadas de Ucrania en el ataque a las fuerzas rusas desde el comienzo mismo de la invasión. La conclusión de un acuerdo formal permitirá que dicha cooperación tenga un carácter sistemático.

Además, USA ahora está transfiriendo armas del ejército estadounidense a Ucrania: éste es el stock final. En relación con la guerra, el Congreso aumentó el límite de esta asistencia para el año fiscal actual a US$ 14.500 millones. Si se agota el límite, la Administración Biden tendrá que decidir reasignar parte del presupuesto militar directamente para ayudar a Ucrania. Una decisión así ciertamente causará dificultades burocráticas, a pesar de que los jefes de comités clave del Congreso son firmes partidarios de Ucrania. Creo que Kiev intentará mitigar este riesgo mediante acuerdos bilaterales con socios occidentales. Además, USA ahora está transfiriendo armas del ejército estadounidense a Ucrania: éste es el stock final. En relación con la guerra, el Congreso aumentó el límite de esta asistencia para el año fiscal actual a US$ 14.500 millones. Si se agota el límite, la Administración Biden tendrá que decidir reasignar parte del presupuesto militar directamente para ayudar a Ucrania. Una decisión así ciertamente causará dificultades burocráticas, a pesar de que los jefes de comités clave del Congreso son firmes partidarios de Ucrania. Creo que Kiev intentará mitigar este riesgo mediante acuerdos bilaterales con socios occidentales.

--------------

Más contenido en Urgente24:

Flybondi y JetSmart lanzaron pasajes a precio ganga

Pablo Alarcón actúa a la gorra y disparó contra el Gobierno: "Ladrones"

Marcelo Tinelli, complicado: Sin debut y LaFlia en la mira

Pasaporte: Locura por precios (+200%) y nuevo beneficio

Luis Majul reveló quién es la pareja de Viviana Canosa