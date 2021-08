Felíz Cumple Jorge Maronna, cofundador de Les Luthiers

Breve ma non troppo

Maronna comenzó estudiando piano, promoción de sus padres; luego, a los 13, dedicó su talento a la guitarra española, influenciado por los conjuntos folclóricos de los días de su adolescencia.

Más tarde, abordó la guitarra clásica, siendo uno de sus mayores referentes Johann Sebastian Bach, origen de Johann Sebastian Mastropiero.

Se unió a I Musicisti muy muy joven y ayudó a Gerardo Masana y Carlos Iraldi a construir el primer instrumento informal, el “contrachitarrone da gamba". En 1967, formó parte de las cuatro personas que dejaron I Musicisti y formaron Les Luthiers. El nombre fue idea suya.

La formación inicial:

Gerardo Masana, luthier, cuerdas, vientos, voz y metal; Marcos Mundstock, presentación, vientos, voz; Jorge Maronna, cuerdas tradicionales y cuerdas creados exclusivamente para el conjunto, y voz; Daniel Rabinovich, guitarra, vientos, latín, alt-pipe, bass-pipe, percusiones, voz.

De Bahía Blanca a Ciudad de Buenos Aires para estudiar Medicina, pero abandonó para iniciar estudios de composición en la Universidad Católica Argentina, que luego completó con Francisco Kröpfl.

Estudió guitarra con María Luisa Anido, y más tarde con Miguel Ángel Girollet y Víctor Villadangos.

A fines de los años '60 integró el conjunto de música antigua Ars Rediviva y fue acompañante de cantantes y compositores destacados, entre ellos María Elena Walsh.

Compuso obras vocales e instrumentales, música para espectáculos teatrales, como 'Yerma', de Federico García Lorca; 'Androcles y el león', y 'Hombre y superhombre', ambos de George Bernard Shaw, con dirección de Norma Aleandro.

Con Daniel Samper Pizano redactaron el guión de 'Leche', telenovela humorística emitida en Colombia en 1996, componiendo las 30 canciones de la serie.

Da capo

Yo escribo con Carlos López Puccio canciones, compongo música para parte de esas letras, para textos de Marcos Mundstock; también, organizo la parte de horarios, y estrenos y ensayos, y en el escenario mi parte es más musical que actoral porque no soy actor. Con Carlos pasamos mucho tiempo escribiendo canciones, me gustó mucho Lutherias y el icónico Mastropiero, que aborrezca no hay ninguna obra. A veces estamos peleados con un espectáculo pero al tiempo les descubrimos algo bueno. A mí me pasa que cuando reveo algunos trabajos, me río como la primera vez. No tenemos gran pasión por el disco, tratamos de guardar las obras que hacemos; son obras atemporales y las podemos volver a hacer. Por eso tiene que haber razones muy fuertes para grabar disco. A veces el público puede ser flojo o inexpresivo, pero uno deja todo en el espectáculo. En la música me gusta Bach es mi compositor favorito, en los populares, Chico Buarque". Hace unos años escribimos con Daniel Samper lo que era la parodia de un manual de lenguaje musical: "Cantando bajo la ducha", y "Parodia de manuales para sexo". Hicimos también música para una serie que se llamaba "Leche" porque transcurría en un tambo.

Allegro

Me gusta pasear, hacer deporte, variedades de gimnasia, yoga, natación, kung-fu gimnasia con música, etc. Tengo mucho para aprender y tengo pensado hacerlo. Estar con mis hijos (tengo 5), estar con mis amigos, trabajar, es un enorme placer; así como los momentos en el teatro donde el público nos quiere tanto… enormes placeres.

JORGE MARONNA interpreta en el BOLARMONIO "Aria para la cuerda de Sol" de J. S. Bach (Air)

Vivace (por el maestro, Horacio Tato Turano para Urgente 24)

¡Felicidades Rosarito! ¡El tiempo no pasa para Usted!

Les Luthiers - Instrumento "Guitarra dulce"

Coda

Maestro, Jorge Maronna, desde este espacio quisimos sumarnos a la celebración de su cumpleaños; sepa que nos enorgullece; que es mentor de quien suscribe y de tantos a quienes este homenaje en vida representa.

Sea feliz, eso es lo que Ud. ha hecho con quienes lo disfrutamos.