El Pentágono, Maslatón y la decadencia de la Roma imperial

¿Podría regresarse a la leva reglamentaria llamada servicio militar obligatorio? ¿Quién dijo que lo toleraría la opinión pública? ¿Quién dijo que los intereses de Washington DC son los intereses de la gente?

“Todavía estamos viviendo las consecuencias de 2020 y el inicio de COVID, cuando los sistemas escolares básicamente cerraron”, dijo Vereen. “Perdimos una clase completa de hombres y mujeres jóvenes con los que no tuvimos contacto, cara a cara”.

2 años de pandemia han hecho que sea más difícil reclutar en escuelas y eventos públicos, y la competencia por trabajadores de calidad se ha intensificado a medida que los jóvenes sopesan sus opciones.

Algunos posibles reclutas, dijo Vereen, están tomando lo que él llama un año sabático y “no necesariamente necesitan trabajar en este momento”.

Esto sucede también en otras actividades en USA.

La meta de reclutamiento en 2021 fue de 57.500, y Vereen dijo que será casi igual en 2022.

Para atraer a los reclutas, quienes se inscriban para un alistamiento de 6 años en uno de varios campos profesionales de alta demanda obtendrán bonos de hasta US$ 50.000 pero hay que cumplir con requisitos varios.

Ciertas carreras, tales como

tripulación de defensa antimisiles,

fuerzas especiales,

especialistas en inteligencia de señales y control de fuego -coordinan las operaciones de armas en el campo de batalla-,

a menudo pueden tener las bonificaciones máximas.

Otra demanda es para

infantería,

analista de inteligencia,

especialista en medicina de combate,

policía militar e

ingeniero de combate.

Los mercenarios

De inmediato explotó un protagonista de Twitter, Carlos Maslatón:

"Van a lograrlo, tendrán los yankees un ejército 100% mercenario y 100% cipayo. No les servirá para nada cuando deban usarlo y seguirán patinando en todas las guerras y conflictos. La derogación del servicio militar tras la derrota en Vietnam fue una tragedia histórica."

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1481332693900136448 Van a lograrlo, tendrán los yankees un ejército 100% mercenario y 100% cipayo. No les servirá para nada cuando deban usarlo y seguirán patinando en todas las guerras y conflictos. La derogación del servicio militar tras la derrota en Vietnam fue una tragedia histórica. pic.twitter.com/wwwlAsd7nc — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 12, 2022

Dato: la crisis de enrolamiento ha estimulado la contratación de personal privado, los llamados 'contratistas', pilares en las guerras perdidas en Irak y Afganistán. Mercenarios, un gran negocio para empresarios vinculados a Washington DC.

En la antigüedad los mercenarios eran hombres contratados en la Antigua Grecia y el Imperio Romano para custodiar mercancías, a lo cual se atribuiría su etimología. Para cuando no había mercancías, estos, al parecer, participaban de otras actividades.

El orador griego Isócrates afirmó que los soldados a sueldo eran pobres tanto en lo económico como en lo moral.

En el periodo clásico existieron mercenarios griegos que lucharon para el ejército persa, a eso del año 480 a.C. Otras versiones atribuyen su origen a 2 batallas en la misma década -Salamina y Sicilia-, y los mercenarios eran ibéricos.

Es conocido que la invasión de Alejandro Magno a Persia, cerca de 330 años a.C. contó con mercenarios. Y que en las guerras púnicas (del año 264 al 146 a.C.), entre Roma y Cartago, fueron protagonistas los mercenarios mamertinos (o hijos de Marte), de origen itálico.

Las tropas auxiliares eran unidades del ejército romano integradas por soldados que no eran ciudadanos romanos. Y tuvieron un papel importante en las labores de represión, pillaje y escaramuza que complementaban a las batallas en las guerras.

Su número fluctuó durante el transcurso del Imperio, aumentando de manera gradual. Hacia el año 70, las tropas auxiliares ya sumaban el mismo número de soldados de infantería que las legiones, y además proveían al ejército romano de la caballería y de tropas especializadas como arqueros o caballería ligera.

Hacia el siglo 2, las tropas auxiliares representaban eran 66% de la fuerza militar romana.

Las tropas auxiliares eran normalmente reclutadas de entre

los 'peregrini' (habitantes de las provincias del imperio romano que no eran ciudadanos romanos) y

los bárbaros (habitantes de territorios no pertenecientes al Imperio).

Los gobiernos de Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón transformaron las levas temporales en ejércitos permanentes con

una estructura homogénea,

un equipamiento estándar y

unas condiciones de servicio estables.

Ya para el siglo 4, el Imperio Romano contrató grupos enteros de mercenarios. La unidad de élite del Imperio del Este o Imperio Bizantino, fue un ejército conformado exclusivamente por mercenarios.

A medida que Roma perdía poder, fueron desapareciendo las diferencias en la formación, equipo, calidad y papel en el combate o en la estrategia de la infantería entre los legionarios y los mercenarios o auxiliares.

De hecho, la caballería auxiliar era muy superior a la legionaria, que no estaba pensada para combatir. Las legiones carecían por completo de arqueros u otras formaciones ligeras, roles a cargo de los mercenarios o auxiliares.

Se desconoce qué opina Maslatón de un tal Nicolás Maquiavelo. Se espera que no proceda antes de leerlo. Maquiavelo, lo dijo en 1532, antes que él:“Las armas con que un príncipe defiende su Estado son o las suyas propias o armas mercenarias, o auxiliares, o armas mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un príncipe apoya su Estado con tropas mercenarias, no estará firme ni seguro nunca, porque ellas carecen de unión, son ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos, y cobardes contra los enemigos, y que no temen temor de Dios, ni buena fe con los hombres. Si uno, con semejantes tropas, no queda vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque. En tiempo de paz te pillan ellas; y en el de guerra dejan que te despojen los enemigos. Se desconoce qué opina Maslatón de un tal Nicolás Maquiavelo. Se espera que no proceda antes de leerlo. Maquiavelo, lo dijo en 1532, antes que él:“Las armas con que un príncipe defiende su Estado son o las suyas propias o armas mercenarias, o auxiliares, o armas mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un príncipe apoya su Estado con tropas mercenarias, no estará firme ni seguro nunca, porque ellas carecen de unión, son ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos, y cobardes contra los enemigos, y que no temen temor de Dios, ni buena fe con los hombres. Si uno, con semejantes tropas, no queda vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque. En tiempo de paz te pillan ellas; y en el de guerra dejan que te despojen los enemigos.

El sueldo bruto estaba sujeto a deducciones por la alimentación, la ropa y el heno (soldados montados). No está claro si el coste de la armadura y las armas también era deducido. Al final, en el principio, los soldados auxiliares recibían 78 denarios, suficiente para adquirir los alimentos de un adulto medio durante 1 año.

Pero en el año 84, Domiciano aumentó el sueldo base 33%: los legionarios pasaron de 225 a 300 denarios) y los auxiliares o mercenarios pasaron a 140 denarios.

Ya que no tributaban el impuesto de capitación (capitatio) ni pagaban alquiler (residían en los cuarteles o en los campamentos) ni alimento, ropa o equipo, el sueldo de los uniformados era muy atractivo.

Los legionarios recibían bonificaciones en efectivo (donativa) cuando ascendía un nuevo emperador: 75 denarios, mínimo. Adriano extendió el pago a los auxiliares o mercenarios.

Al finalizar sus 25 años de servicio, los legionarios recibían 3.000 denarios (praemia): 10 años de su sueldo tras el aumento salarial del año 84.

Al parecer, el praemia para los auxiliares era la concesión de la ciudadanía romana, que conllevaba importantes exenciones fiscales.

Guerra-de-los-Mercenarios.jpg La 'Guerra de los Mercenarios' fue un conflicto entre el 241 y el 238 a.C. entre Cartago y ciudades aliadas, contra tropas mercenarias de ciudades del norte de África utilizadas para la guerra contra Roma.

En USA

En 2021 el Ejército estadounidense aumentó la opción de alistarse por 2 años, ampliándola a un total de 84 rubros o campos profesionales diferentes.

Y algunos podrán elegir dónde serán asignados inicialmente, beneficio que es un esfuerzo por ser más amigable con las familias de uniformados y reforzar el esfuerzo de reclutamiento.

La cantidad de bonos otorgados ha disminuido cada año desde un pico de más de US$ 485 millones en 2018, luego de que el Ejército no cumpliera con su meta anual de reclutamiento.

En el año fiscal que finalizó el 30/09/2021, el Ejército aplicó más de US$ 233 millones en bonos que recibieron 16.500 reclutas, más de US$ 14.000 por cabeza.

“Queremos promover el valor de servir primero a su país”, dijo Vereen. “Pero también sabemos que, esta generación y supongo que la naturaleza humana, también se trata de compensación”.

Manteca de maní

Durante la primavera (boreal), los más de 9.400 reclutadores del Ejército tienen que buscar e inscribir a personas que ya se hayan graduado de la escuela secundaria y la universidad. El reclutamiento tradicionalmente aumenta cuando los estudiantes se gradúan en la primavera y comienzan a buscar trabajo.

La sargento 1ra. Mary James es reclutadora. Ella dijo que su objetivo es lograr 20 candidatos calificados por semana que inicien su alistamiento, y la semana pasada logró el 75% de eso. Tuvo más éxito durante las vacaciones recientes, pero ahora es más difícil.

Para agravar el problema, está la variante de coronavirus omicron, altamente contagiosa, que está provocando el cierre de algunos sistemas escolares, donde tanto trabajan los reclutadores.

El general John Cushing, subcomandante del Comando de Reclutamiento, dijo que el Ejército decidió modificar sus sistemas de bonificación.

En años anteriores, dijo Cushing, el Ejército distribuía las bonificaciones “durante todo el año de acceso, en forma más o menos uniforme como la manteca de maní”. Este año, el dinero se concentrará en los próximos meses cuando realmente se necesite.

“Ciertamente es un arma que tenemos en nuestro arsenal. Y creo que lo hemos usado de manera efectiva y confío en que lo conseguiremos nuevamente este año”, dijo Cushing.