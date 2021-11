"El Frente Amplio deberá aprovechar el desgaste multicolor"

Urgente24 dialogó con Cristian Martín di Candia Cuña acerca de la situación:

-A 20 meses de instalado el Gobierno, casi 6 de cada 10 uruguayos aprueban la gestión de Luis Lacalle Pou como Presidente de los uruguayos, según MPC Consultores. ¿Era previsible esto? ¿Ud. esperaba un desgaste más acelerado? ¿Está acertando o errando el Frente Amplio en su oposición?

-Venimos de una situación extraordinaria: la pandemia, políticas sanitarias de emergencia y políticas públicas condicionadas por covid-19. En el primer año, Lacalle Pou hizo un trabajo importante con un ancla en la comunidad científica y en los trabajadores de la salud y durante casi todo 2020 Uruguay no apareció en las estadísticas complejas relacionadas con fallecidos. Yo mismo, al frente de la intendencia de Montevideo y siendo de partidos políticos diferentes, consideré acertado el trabajo del ministro (Daniel) Salinas, y hubo una visión de unidad aún cuando en términos sociales, pobreza, salario real y empleo todo se complicaba más y mas. Uruguay tuvo 100.000 pobres nuevos en menos de 1 año, lo que para la densidad de población nuestra es un número muy complejo. Cayeron 6.000 microempresas y pequeñas empresas. Sin embargo, la situación extendió la 'luna de miel' a favor de Lacalle Pou, quien había asumido el 01/03/2020. Pero en 2021 todo cambió. Ocurrió una ruptura importante con los puntales científicos y sanitarios de 2020 y Uruguay llegó a tener entre marzo y abril 6.000 fallecidos, apareció en las estadísticas graves y el propio ministro Salinas dijo ante el Legislativo que el levantamiento de las restricciones a la movilidad había provocado 30% a 40% de muertes evitables. En tanto, la economía es golpeada por el aumento en el precio de los combustibles, el desempleo, el salario real, lo que va a ir bajando esos números que popularidad que tú me comentabas. Los números que mencionaste los respeto pero observo que en la calle ya hay otro humor social.

di candia 2.jpeg Frente Amplio va a las urnas en diciembre y Christian Di Candia quiere liderar Montevideo.

-Precisamente, las mayores demandas al Gobierno de Lacalle Pou son generación de empleo, costo de vida, seguridad, educación y auditorías de la gestión. ¿Cuáles es el protagonismo del Frente Amplio en elaborar propuestas al respecto?

-El Frente Amplio tuvo 15 años sucesivos el gobierno de Uruguay y fue una experiencia exitosa en cuanto a resultados en las cuentas públicas, y logró cambiar el país, con reformas estructurales que mejoraron el nivel de vida de la población aún cuando tuvo falencias, en particular en los últimos años en algunas líneas de políticas públicas,

quizás por falta de renovación de ideas,

quizás por falta de renovación generacional,

quizás por cierta soberbia.

En esa etapa final, el Frente Amplio gobernante no logró escuchar lo que comenzaba a manifestar la población, lo que derivó en la extraña derrota de 2019. Digo extraña porque los números de la macro no permitían anticipar ese resultado. Hoy mismo Lacalle Pou presenta ante el mundo los logros de Uruguay, incorporando los últimos 15 años y nos parece bien porque tiene que haber una continuidad, el país no comienza cuando uno llega al gobierno. En los comicios, el Frente fue derrotado, le ha llevado un tiempo, y en el medio la pandemia, profundizar su autocrítica y encontrar un modelo de oposición que debe tener

un nivel de resistencia a lo que llamaríamos 'Sistema', con ideas y propuestas, diríamos que una mano tendida pero la voz alta; y

una esperanza colectiva.

Bueno, esto debería consolidarse en las urnas del 5 de diciembre, reorganizando la fuerza política hacia 2024.

-Pese a la popularidad de Lacalle Pou, MPC Consultores dice que el Frente Amplio encabeza la intención de voto hacia octubre 2024, aunque la suma lineal de los partidos de la coalición gobernante supera al Frente Amplio. ¿Es sostenible la alianza gobernante? ¿De dónde obtiene más votos el Frente Amplio?

-La llamada 'alianza multicolor' ha venido superando los cambios intempestivos de varios ministros de Lacalle Pou en poco tiempo, apelando a una agenda y programa común que consiste en desandar políticas del Frente Amplio. ¿Qué es lo que mantiene vigente esa 'alianza multicolor'? Los intereses económicos y el espanto a cierta agenda de derechos e igualdad. Pero las fuerzas que integran la coalición tendrán que tomar alguna distancia entre sí al aproximarse próximas elecciones para enfatizar su identidad. Es un abanico muy heterogéneo, difícil de entender desde lo ideológico y sólo explicable desde los intereses, que son coyunturales. Pero, para el momento cuando suceda ese desenganche, el Frente debe estar preparado.

di candia 3.jpeg Christian Di Candia en la calle del Frente.

-La Vertiente Artiguista anunció, según un recorte de La Diaria, la incorporación de varios jóvenes que provienen del Partido Socialista, y fuistes mencionado en la nómina de nuevas incorporaciones. ¿Qué está pasando en el Frente Amplio?

-No, yo no estoy en Vertiente Artiguista y mi espacio sigue siendo Magnolia pero hay que tener en cuenta el mecanismo interno del Frente, que es muy extendido, un debate de base que el compañero 'Pepe' (Mujica) llamaría "mucho whisky con hielo" pero cuando concluye nos da seguridad y satisfacción lograrlo. Diciembre es una meta para nosotros, una nueva conducción para nuestro objetivo como fuerza, que nunca fue administrar el sistema sino transformarlo. Ahora bien, en un mundo diferente es necesario una izquierda distinta, no podemos ignorarlo.

-El Frente pudo mantener el control de la intendencia de Montevideo: Ana Carolina Cosse Garrido, quien había sido derrotada en la interna por Daniel Martínez. Con el diario del lunes ¿Ana hubiese sido un rival más poderosa de Lacalle Pou?

-Con el diario del lunes te digo que en ese momento, Daniel era mejor candidato que Carolina pero ella debió haber sido la candidata a vicepresidente. El binomio debió ser Daniel y Carolina. Aquella noche, el Partido Nacional salió con una fórmula muy nítida mientras que al Frente le llevó 4 preciosas semanas definir el binomio presidencial. Graciela Villar es una gran compañero pero representaba lo mismo que Daniel. Carolina le daba otra amplitud a la fórmula y ella ya tenía una identidad de alcance nacional. De todos modos, ya era muy difícil recuperar la iniciativa, habíamos perdido en la calle nuestro relato y la derecha había logrado convencer a Uruguay que, más allá del crecimiento ininterrumpido durante 15 años y de que seguíamos siendo una sociedad con altos índices de seguridad individual, estaba todo mal y nos mataban en la calle.

-¿Tabaré Vázquez y Pepe Mujica deberían haber sido más generosos en promover la renovación de dirigentes en el Frente Amplio o cree que ha sido correcto lo que sucedió?

-Totalmente de acuerdo. Yo declaré desde 2015 en cuanto a la necesidad de renovación en cargos de gestión y la incapacidad del Frente Amplio en el gobierno nacional de entender los procesos dinámicos generacionales, los cambios de agenda y de representatividad que estaban ocurriendo. Un partido político necesita ser un espejo de la sociedad y es lo que debemos recuperar en diciembre. Tabaré Vázquez fue un enorme Presidente pero en los últimos 3 años creo que le faltaron algunos reflejos. En su 1er. mandato 2005 a 2010, él realizó un cambio de equipo muy importante en 2008, renovando la gente que lo acompañaba. Pero en el 2do. mandato, 2015 a 2020, él mantuvo, sin cambios, su anterior equipo que ya acumulaba cierto agotamiento en su relación con la opinión pública, en el manejo de ciertos códigos de vínculo y comunicación con la sociedad que se van agotando y hay que estar atento a eso.

-Integras la 3ra. generación del Frente Amplio, luego de Liber Seregni y luego Tabaré Vázquez/Mujica, ¿cuál es la propuesta para el siglo 21?

-Tenemos 2 desafíos inmensos. Uno es la reconstrucción y consolidación del Frente, manteniendo la línea de tiempo de la 1ra. generación pero comprendiendo lo que sucede en la sociedad presente. Un ejemplo concreto: en los años '70, en cada comité de base, en cada club político, había una imprenta clandestina porque la escritura era el mecanismo y formato que utilizaban los militantes para la difusión de sus ideas. Hoy día es imprescindible que en cada local del Frente los 'gurises' pudieran realizar podcasts para subirlos a Spotify o a las redes o filmar videos para YouTube o participar de la cultura de internet porque es el ámbito de acción política apropiada para hoy, es donde ocurre la batalla de las ideas y donde los cuadros políticos necesitan estar presentes. Es inaudito que no podamos garantizarlo. Luego, hay que renovar la agenda de gobierno. ¿Cómo pensamos los sindicatos en un futuro que quizás llega sin la gran fábrica y quizás ni siquiera tiene el patrón tradicional? ¿Cómo resolvemos el desafío de nuevas generaciones en la que muchos prefieren ser jefes de sí mismo y no empleados? ¿Qué enfoque tenemos de la Agenda Verde global? Debemos cambiar las perspectivas de las políticas publicas. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Qué aporte tenemos para las situaciones carcelarias, por ejemplo?

-La Ley de Urgente Consideración (LUC), es una reforma del Estado propuesta por el presidente Lacalle Pou. Habrá un referendo en 2022 sobre la derogación o confirmación de 135 artículos. Dicen que por ahora ganan los indecisos. ¿Les falta a Uds., que forzaron el referendo, claridad en su enfoque?

-Es una ley ómnibus que arrancó en 450 artículos y en una actitud proactiva y positiva hemos acompañado de la mejor manera. Nos oponemos, junto a otros colectivos, a 135 artículos, no a toda la LUC. Creemos que las 800.000 firmas que sumamos, en medio de la pandemia que tenía restricciones, van a participar del referendo y es algo menos de la mitad del padrón electoral uruguayo. Nos faltarían entre 300.000 y 400.000 electores adicionales. No es una agenda fácil, hay temas complejos como lavado de dinero y tenencias de activos -Uruguay ha regresado a la Lista Gris de la OCDE- pero se impone un trabajo de base que vamos a realizar.