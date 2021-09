Día de la Alfabetización: "Repensar el sistema educativo"

Aquí es clave comprender que no es la institución educativa del 2019, ni la del 2020, sino que es otra, donde hay cuestiones que van a continuar; otras que no lo harán y otras que se van a incorporar haciendo extraordinario lo cotidiano en cada contexto. Aquí es clave comprender que no es la institución educativa del 2019, ni la del 2020, sino que es otra, donde hay cuestiones que van a continuar; otras que no lo harán y otras que se van a incorporar haciendo extraordinario lo cotidiano en cada contexto.

# Impulsar la inclusión digital post pandemia

Según la Unesco, en Argentina 1 de cada 5 estudiantes de primaria no tiene Internet en su casa, es decir 19,5% no tiene posibilidad de estudiar online. En el ámbito secundario también se observa la misma dificultad, 15,9% no tiene acceso a Internet. Los datos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), son contundentes: 40% de los hogares argentinos no cuentan con acceso a internet fijo.

Acortar la brecha digital entre las distintas clases sociales y zonas geográficas del país es fundamental en un contexto de pandemia, pero también para lo que se viene post pandemia. La Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica muestra que en 2020, el 48% de las y los jóvenes manifestaron que durante la pandemia aprendieron a utilizar más y mejor las tecnologías -computadoras, redes sociales y aplicaciones para la comunicación y aprendizaje a distancia-, por fuera de su actividad en la escuela (Secretaría de Evaluación e Información Educativa -Ministerio de Educación [SEIE-ME] / UNICEF, 2020).

La posibilidad de evaluar escenarios híbridos, permitió el surgimiento de interesantes propuestas como “Aula en Casa”, tal como Educabot.

María Teresa Lugo, Especialista en Políticas TIC y Educación:

Es fundamental avanzar en la creación de una canasta básica digital que permita ampliar el acceso y la apropiación de estos recursos.

# Recuperar el terreno perdido en materia de aprendizajes

Si hay algo que se ha puesto en evidencia debido a la pandemia, es la desigualdad digital pero también social, al mismo tiempo que la falta de interesantes propuestas de mejoras de los aprendizajes, porque no todo es tecnología, no todo es presencialidad. Si queremos bajar la tasa de deserción escolar, el desafío está en proponer alternativas que atraigan el interés de los alumnos.

Interesante la experiencia de la plataforma Matific, pensada y diseñada para la enseñanza de las matemáticas en los niveles inicial y primario.

Martín Salas, Account Manager de Matific para América Latina:

Trabajamos junto con los Ministerios de Educación Nacionales y también jurisdiccionales en Chile, Colombia, Perú y también en el marco del Plan Ceibal de Uruguay. En todos los casos se han obtenido mejoras generales en los aprendizajes de matemática cercanas al 20%. Pero lo interesante es cuando nos focalizamos en aquellos estudiantes con mayores dificultades: la mejora asciende a un promedio del 45%.

# Mejorar y fortalecer la gestión educativa institucional

¿Cuál es la clave para una verdadera transformación educativa?

Trabajar colectivamente, escuchar las voces de los alumnos, pensar en lo que están necesitando; pero también rescatar y resignificar el rol del docente, según Eutopía, modelo educativo inclusivo e innovador impulsado desde la Vicaría Pastoral de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos y el apoyo de Fundación Telefónica Movistar y La Caixa Foundation, a través del proyecto ProFuturo.

Luego de 3 años de implementación en escuelas porteñas, en 2020 la red escaló para llegar a más de 80 escuelas de 15 provincias y también de Colombia.

Pablo Bongiovanni, Doctor en Educación y Docente de la Universidad Católica de Santa Fe:

Una nueva relación pedagógica puede estar a punto de comenzar con la incorporación de los modelos híbridos. Tenemos una escuela que pide a gritos ser renovada.

# Promover esquemas de formación y desarrollo de habilidades post pandemia

Repensar la oferta educativa en el marco de un escenario productivo pos pandemia, sería el camino ideal para una transformación con visión a futuro, porque el vacío en este aspecto es evidente y lo muestra el informe 'Ideas para la Argentina del 2030', publicado por la Jefatura de Gabinete de la Nación.

El trabajo señala que cerca del 50% de las empresas tiene dificultades para cubrir los perfiles profesionales adecuados debido a falta de competencias técnicas (27%), falta de experiencia (20%), falta de candidatos que se postulen (19%).

Esta situación se profundizó con la pandemia. El Banco Interamericano de Desarrollo, asegura que el 65% de los trabajadores de la Argentina se encuentran en ocupaciones que podrían ser automatizadas.