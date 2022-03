Boeing, Sergey Chemezov y el titanio de Rusia 

“Antes, abastecíamos empaques, planchas y piezas prensadas, pero hoy en día ya enviamos productos terminados directamente a Seattle”, dijo Chemezov a su excolega de la KGB, según una transcripción de la reunión publicada por la BBC.

Boeing acaba de advertir que los cambios geopolíticos tendrán consecuencias en los suministros futuros.

Boeing dejó de comprar titanio ruso, cerró sus oficinas de ingeniería en Moscú (Rusia) y Kiev (Ucrania) y dejó de enviar repuestos de aviones a las aerolíneas rusas.

Pero no dijo qué hará con su empresa conjunta con el proveedor de titanio, Sergey Chemezov.

Berlín

Sergey Viktorovich Chemezov es el director ejecutivo de Rostec Corporation.

Chemezov se graduó con honores del Instituto de Economía Nacional de Irkutsk (hoy Universidad Estatal de Economía y Derecho de Baikal) y completó su educación de posgrado en la Academia Militar del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia. Chemezov es miembro de la Academia Militar rusa.

En los años '80 estaba destinado a Alemania Oriental, donde trabó relación con quien era el delegado de la inteligencia gubernamental rusa, Vladimir Putin.

El Departamento del Tesoro de USA dijo que Putin y Chemezov vivían en el mismo complejo de viviendas en Berlín.

chemezov putin.jpg Sergey Viktorovich Chemezov y su amigo Vladímir Putin.

De 1996 a 1999, fue presidente del Departamento de Relaciones Económicas Exteriores dentro de la Oficina de Asuntos Presidenciales, que lideraba Vladimir Putin.

Más tarde fue presidente del Departamento de Relaciones Económicas Exteriores de la Administración Presidencial de Rusia. Durante ese tiempo, Chemezov se enfrentó a Ucrania y Georgia para que Rusia se quedara con lo más conveniente de la propiedad estatal, los archivos estatales y las deudas de la ex URSS.

En noviembre de 2000 hasta abril de 2004, Chemezov fue 1er. director ejecutivo adjunto de Rosoboronexport y luego director ejecutivo. Rosoboronexport controló VSMPO-Avisma, y Chemezov fue su titular.

En noviembre de 2007, Putin nombró a Chemezov director ejecutivo de Russian Technologies Corporation, que desde 2012 es Rostec.

Rostec es un conglomerado de industria militar ruso cuya filial suministra titanio a Boeing y está en una sociedad 50 a 50 con el fabricante de aviones.

En abril de 2014, la Administración Obama le prohibió ingresar a Estados Unidos. Ahora, USA congeló los activos de Chemezov, su esposa, hijos e hijastra.

El titanio

Boeing obtiene 33% de su titanio de Rusia, y el resto proviene de USA, Japón, China y Kazajstán.

Boeing invirtió en Rusia y en Ucrania, abriendo oficinas para ingenieros y personal de atención al cliente en ambos países.

Al igual que otras compañías aeroespaciales, Boeing almacenó titanio en los últimos meses mientras busca proveedores adicionales por temor a que Rusia le interrumpa el suministro.

Boeing y otras compañías estadounidenses todavía pueden importar titanio ruso pese a las sanciones. Pero la escalada de la guerra podría provocar que las empresas occidentales pierdan el acceso a las exportaciones de titanio de Rusia si el Kremlin toma represalias con sus propias sanciones.

Las sanciones contra Chemezov evitarán que firme nuevos contratos con Boeing, pero no deberían obstaculizar la capacidad de Boeing para comprar el titanio o Chemezov o trabajar con su empresa conjunta, dijo a The Wall Street Journal, Brian O'Toole, exfuncionario del Tesoro que ayudó a elaborar sanciones estadounidenses después de la invasión rusa de Crimea en 2014.

"Cualquier empresa con una cadena de suministro rusa tiene muchos problemas entre manos, al menos a mediano plazo”, dijo él.

Antes de que Rusia invadiera Ucrania, el CEO de Boeing, David Calhoun, reconoció a analistas de valores mobiliarios en Wall Street que el suministro de titanio era un posible riesgo a mediano plazo.

“Mientras la situación geopolítica se mantenga controlada, no hay problema”, dijo Calhoun. “Si no es así, estaremos protegidos durante bastante tiempo, pero no para siempre”.

En la industria dijeron que le ha beneficiado que la industria produce menos aviones que en el pasado.

David Calhoun.jpg CEO de Boeing, David Calhoun.

Riesgos

Encontrar nuevos proveedores de titanio es el primer paso.

La resistencia y la calidad de cualquier componente de titanio nuevo debe validarse a través de un proceso que puede demorar un año o más.

Un comunicado de prensa de 2012 dijo que Boeing pronosticó que gastaría US$ 27.000 millones en titanio ruso, ingeniería y otros materiales y servicios durante los siguientes 30 años.

2 años después, cuando Rusia invadió Crimea, en 2014, Boeing comenzó a diversificar sus fuentes de titanio.

Sin embargo, si bien Boeing buscaba proveedores adicionales, también ampliaba su asociación con la filial de Rostec....

La empresa conjunta, Ural Boeing Manufacturing, está ubicada en los Montes Urales.

En 2018, su empresa conjunta abrió otra nueva planta de forja y mecanizado en lo que se conoce como Titanium Valley, en los Montes Urales.

boeing.jpg Boeing depende, en parte, del titanio ruso.

Los fabricantes “confiaron demasiado en Rusia”, dijo Michel Merluzeau, director de análisis de mercado aeroespacial y de defensa en AIR, empresa de investigación en Seattle.

Pero ¿por qué culpar tanto a Boeing? Airbus SE recibe 50% de su titanio de Chemezov.

Un portavoz de Airbus dijo que la empresa está "protegida a corto y mediano plazo": ¿stock?

Un portavoz de Embraer, que también es cliente de Chemezov, dijo que analiza modificar su cadena de suministro de titanio aunque "no tiene preocupaciones actuales" y mantiene un inventario sólido.

En noviembre 2021, en una exhibición aérea en Dubái, los de Rostec dijeron que Boeing ampliaría el uso de su empresa conjunta y desarrollaría “nuevas aleaciones y tecnologías de titanio”.

El jefe de la división comercial de Boeing, Stan Deal, elogió a la filial de Rostec como "un socio confiable y valioso para Boeing durante casi 25 años".

Boeing ha cerrado su oficina de Kiev, que empleaba a 1.000 ingenieros y personal contratado de Boeing. La compañía aconsejó a los empleados que se refugiaran.