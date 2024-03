Alexander Graham Bell y la batalla legal por el teléfono: ¿Quién fue su verdadero inventor?

image.png Alexander Graham Bell demostró su teléfono en una exposición científica de Filadelfia, donde causó sensación. Su impacto generó que miles de estadounidenses tuvieran un teléfono una década después.

Pero la controversia sobre la verdadera autoría del teléfono no terminó, y además, involucró acusaciones de plagio contra Alexander Graham Bell. Algunos autores, como A. Edward Evenson en su libro "The Telephone Patent Conspiracy of 1876", sugirieron que los abogados de Bell podrían haber copiado el diseño de Gray para la patente de Bell. Sin embargo, los que defienden a Bell argumentan que su trabajo se basó en investigaciones propias, mientras que el diseño de Gray no era funcional. El Conservador Emérito de Colecciones de Electricidad del Museo Nacional de Historia de EE. UU., Bernard Finn, por su lado, afirmó que el supuesto plagio no fue decisivo para el trabajo de Bell, sino más bien una distracción.