26 de octubre, el Día de Terminator ("Volveré")

Frakes y Wisher escribirían más tarde la novelización de la película lanzada en Estados Unidos.

El esquema inicial consistía en el envío de 2 Terminators al pasado: uno similar al de la película, y otro hecho de metal líquido y no podía destruirse con armas convencionales.

Cameron lo eliminó porque la tecnología de la época era incapaz de crear un Terminator líquido, aunque volvió a la idea con el personaje T-1000, en 'Terminator 2: Judgment Day' (1991).

Gale Anne Hurd, quien había trabajado en New World Pictures como asistente de Roger Corman, logró los derechos de 'Terminator' por US$ 1 a cambio de la promesa de que la produciría solo si Cameron era el director.

Hurd sugirió editar el guión y con Cameron buscaron a amigos que trabajaban en Orion Pictures (hoy parte de MGM). Orion acordó distribuir la película si Cameron podía obtener el respaldo financiero para filmarla.

Cameron quería que John Daly, presidente de Hemdale Film Corporation, y su vicepresidente ejecutivo y jefe de producción Derek Gibson, fuesen productores ejecutivos del proyecto.

Cameron hizo que su amigo Lance Henriksen se presentara a la reunión vestido y actuando como 'Terminator': abrió la puerta de la oficina de una patada y se sentó en una silla. Luego llegó Cameron. Daly quedó impresionado por el guión, los bocetos, por todo.

A finales de 1982, Daly acordó respaldar la película con la ayuda de HBO y Orion.

'Terminator' tendría un presupuesto de US$ 4 millones, que terminó en US$ 6,5 millones.

The Terminator (1984) Official Trailer - Arnold Schwarzenegge Movie

Schwarzenegger

Para el papel de Kyle Reese, el cofundador de Orion, Mike Medavoy, propuso a Arnold Schwarzenegger.

Cameron no estaba seguro de elegir a Schwarzenegger porque quería a alguien aún más famoso. En tanto, Sylvester Stallone y Mel Gibson rechazaron el papel de 'Terminator'. El estudio sugirió a OJ Simpson, pero Cameron no sintió que Simpson fuera creíble como un asesino (¡menos mal!).

Cameron intentó boicotear a Schwarzenegger planificando una reunión en la que buscaría una pelea con él. Sin embargo, Cameron descubrió que Schwarzenegger era el villano que buscaba. Cameron comenzó a dibujarlo en un bloc de notas y le pidió que dejara de hablar y se quedara quieto.

Después de la reunión, Cameron regresó a Daly diciendo que Schwarzenegger no interpretaría a Reese pero que "sería un Terminator increíble":

Elegir a Arnold Schwarzenegger como nuestro 'Terminator' no debería haber funcionado. Se supone que el tipo es infiltrado, pero no hay forma de que no veas a un 'Terminator' en una multitud si se parece a Arnold. No tenía ningún sentido. Pero la belleza de las películas es que no tienen por qué ser lógicas. Si sucede algo cinematográfico que le gusta a la audiencia, no les importa si va en contra de lo que es probable. Elegir a Arnold Schwarzenegger como nuestro 'Terminator' no debería haber funcionado. Se supone que el tipo es infiltrado, pero no hay forma de que no veas a un 'Terminator' en una multitud si se parece a Arnold. No tenía ningún sentido. Pero la belleza de las películas es que no tienen por qué ser lógicas. Si sucede algo cinematográfico que le gusta a la audiencia, no les importa si va en contra de lo que es probable.

Backstage

Schwarzenegger no estaba tan emocionado. Durante una entrevista en el set de 'Conan the Destroyer', un entrevistador le preguntó por un par de zapatos que había, que pertenecían al vestuario de Terminator. Schwarzenegger respondió:

Oh, una película de mierda que estoy haciendo, tardaré un par de semanas. Oh, una película de mierda que estoy haciendo, tardaré un par de semanas.

En sus memorias, 'Total Recall', él escribió que estaba indeciso, pero pensó que interpretar a un robot en una película contemporánea sería un cambio de ritmo desafiante con respecto a 'Conan' y que la película era lo suficientemente discreta como para no dañar su carrera si no era exitosa.

En una entrevista posterior con la revista GQ, admitió que él y el estudio la consideraban otra película de acción clase B, ya que el año anterior se había presentado una 'Exterminator', y ahora sería una 'Terminator'....

Solo cuando vio 20 minutos de la primera edición se dio cuenta de que era "algo realmente intenso, salvaje, no habia visto algo así antes" y que "podría ser más grande de lo que todos pensamos".

Para prepararse para el papel, Schwarzenegger pasó 3 meses entrenando con armas para usarlas y sentirse cómodo con ellas.

En 'Terminator', Schwarzenegger habla solo 17 líneas, menos de 100 palabras.

Cameron dijo: "De alguna manera, incluso su acento funcionó ... como si no hubieran logrado que la voz funcionara del todo".

Sarah Connor

Seguía faltando el actor que hiciera de Reese. Alguien pensó en el músico Sting. También en Christopher Reeve, Matt Dillon, Kurt Russell, Tommy Lee Jones, Michael O'Keefe y Bruce Springsteen.

Cameron eligió a Michael Biehn, quien tenía la ambición de actuar junto a gente como Al Pacino, Robert De Niro y Robert Redford, y sentía que la película de Cameron era una tontería.

Cameron logró que Biehn cambiara de opinión.

Para entrar en el personaje de Reese, Biehn estudió el movimiento de resistencia polaco en la 2da. Guerra Mundial.

Faltaba Sarah Connor. En el comienzo del guión, la descripción de Sarah Connor era: "19, rasgos pequeños y delicados. Bonita pero de una manera defectuosa. La fiesta no se detiene cuando ella entra, pero te gustaría conocerla. Su cualidad vulnerable enmascara una fuerza que incluso ella no sabe que existe".

La oferta fue para Lisa Langlois pero lo rechazó porque ya estaba filmando 'The Slugger's Wife'. Luego se consideró a Jennifer Jason Leigh, Melissa Sue Anderson y Jessica Harper. También Rosanna Arquette y Lea Thompson audicionaron para el papel.

Cameron eligió a Linda Hamilton, quien acababa de filmar 'Children of the Corn'.

Para las tomas de efectos especiales, Cameron quería a Dick Smith, quien había trabajado en 'El Padrino' y 'Taxi Driver' pero Smith no aceptó y sugirió a su amigo Stan Winston.

Filmando

La filmación debía comenzar a principios de 1983 en Toronto , pero el productor Dino De Laurentis aplicó una opción en el contrato de Schwarzenegger que lo dejaría disponible durante 9 meses para filmar 'Conan the Destroyer'.

Y Cameron fue contratado para escribir el guión de 'Rambo: First Blood Part II'. Aprovechó para ajustar el guión de 'Terminator' y reunirse con los productores David Giler y Walter Hill para discutir una secuela de 'Alien', que se convirtió en 'Aliens' (1986).

Hubo 2 sugerencias de Orion:

agregar un androide canino para Reese, que Cameron rechazó; y fortalecer el interés amoroso entre Sarah y Reese, que Cameron aceptó.

Winston y Cameron decidieron un diseño de 'Terminator' casi idéntico al dibujo original de Cameron en Roma.

Winston hizo que un equipo trabajara durante 6 meses para crear una marioneta de 'Terminator': arcilla reforzada con yeso con nervaduras de acero, pintada y cromada.

Winston esculpió reproducciones del rostro de Schwarzenegger en silicona, arcilla y yeso.

Las secuencias ambientadas en 2029 y las escenas stop-motion fueron desarrolladas por Fantasy II.

Una de las armas que se ven en la película y en el póster de la película era una pistola AMT Longslide modificada por Ed Reynolds, de SureFire, para incluir una mira láser. Se crearon versiones del accesorio falsas y otras que funcionan. Los láseres de diodo no estaban disponibles. El láser de helio-neón en la mira utilizó una fuente de alimentación externa que Schwarzenegger tuvo que activar manualmente.

En marzo de 1984, la película comenzó a producirse en Los Ángeles.

Cameron sintió que con Schwarzenegger en el set, "la película adquirió un brillo más grande que la vida. Simplemente me encontré en el set haciendo cosas que no hacía ni creo que haría, escenas que eran simplemente horribles, demasiado extravagantes".

Las escenas de acción se filmaron por la noche. Una semana antes de que comenzara la filmación, Linda Hamilton se torció el tobillo, y las escenas en que ella corre debieron posponerse al final del calendario. Cameron pudo superar todos los inconvenientes.

Schwarzenegger trató de cambiar su parlamento porque tenía dificultades para pronunciar "I'll be back" (Volveré). Cameron se negó a cambiar la línea y Schwarzenegger tuvo que trabajar para respetar el guión.

La escena final en la que Sarah conduce por una carretera se filmó sin permiso. Cameron y Hurd convencieron a un oficial de policía que los detuvo de que estaban haciendo una película para estudiantes de UCLA.

La banda sonora de Terminator fue compuesta e interpretada en sintetizador por Brad Fiedel, quien convenció a Cameron y Hurd mostrándoles una pieza experimental en la que había trabajado, que reflejaba "un hombre mecánico y los latidos de su corazón". Casi toda la música se interpretó en vivo.

I'll be back (Police station assault) | The Terminator [Open Matte, Remastered]

El éxito

Orion Pictures no tenía fe en 'Terminator'. En una proyección temprana de la película, los representantes de los actores insistieron a los productores que la película debía proyectarse para los críticos. Orion realizó una única proyección para la prensa.

La película 'The Terminator' se estrenó el 26 de octubre de 1984. En su semana de estreno, se proyectó en 1.005 salas y recaudó US$ 4 millones: la N°1 en la taquilla.

La película se mantuvo N°1 en su 2da. semana. Y fue N°2 en la semana 3. Cameron señaló que 'Terminator' fue un éxito "en relación con su mercado, entre el verano y los éxitos de taquilla navideños. Pero es mejor ser un pez grande en un estanque pequeño que al revés".

'Terminator' recaudó US$ 38,3 millones en Estados Unidos y Canadá y US$ 40 millones en el resto del mundo: US$ 78,3 millones. Una rentabilidad importante por sobre la inversión.

'Variety' elogió la película, calificándola de "un cómic cinematográfico ardiente, lleno de virtuosismo cinematográfico, un gran impulso, actuaciones sólidas y una historia convincente... Schwarzenegger está perfecto en una interpretación de máquina que requiere sólo unos pocos líneas de diálogo".

'Time' ubicó a 'Terminator' en su lista de los "10 mejores" de 1984.

Orange Coast afirmó que "la virtud distintiva de Terminator es su tensión implacable. Desde el principio todo es acción y violencia sin tiempo para configurar la historia ... Es como un 'Harry el sucio' simplificado".

Otras críticas criticaron la violencia y la calidad de la narración de la película.

The New York Times opinó que la película era una "película B con estilo. Gran parte de ella ... tiene suspenso y personalidad, y solo el caos obligatorio se vuelve aburrido. Hay demasiado de lo último, en forma de automóvil persecuciones, tiroteos desordenados y el Sr. Schwarzenegger golpea brutalmente cualquier cosa que se interponga en su camino".

El escritor Harlan Ellison declaró que "le encantaba la película, estaba impresionado por ella", pero que el guión estaba basado en un episodio de 'The Outer Limits' que él había escrito, titulado 'Soldier', y amenazó demandar por infracción. Orion le dio a Ellison una cantidad de dinero no revelada y un crédito de reconocimiento en copias posteriores de la película.

Cameron se opuso a la decisión de Orion pero la productora le advirtió que si no estaba satisfecho con el acuerdo, tendría que pagar cualquier daño que sufriera Orion si perdía una demanda de Ellison.

El reclamo de Ellison no pudo mermar el reconocimiento que ha logrado Cameron.