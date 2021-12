19 de diciembre, Merlo: La caída de dos gobiernos

El abogado Sergnese me había presentado al psicólogo ex cafierista Luis Bernardo Lusquiños, por entonces secretario privado de Alberto Rodríguez Saá, quien me había mostrado algunos de sus pinturas, que firmaba con otro nombre, y me había invitado a escuchar tangos de madrugada en los Dos Pianitos, en el barrio de San Telmo. Era toda mi información sobre los Rodríguez Saá, bastante imprecisa acerca del proyecto político de los hermanos, pero Adán me aconsejó que estuviera atento a lo que vería y vaya si no era llamativo ver desde Carlos Reutemann a Ramón Puerta -muy bien acompañado- y José Manuel De la Sota, todos juntos con la excusa del nuevo aeropuerto de Merlo.