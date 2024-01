Diputados: "Desatino" y dura advertencia de Leopoldo Moreau

“Es un hecho que merece un abordaje de otra naturaleza, con la participación de todas las comisiones involucradas y, sobre todas las cosas, lo cierto es que en ninguna de las crisis que vivimos se vio una respuesta institucional de esta naturaleza”, alertó Moreau.

Moreau el voz del pasado K

“Cuando Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta a la verdad. El nuevo discurso que pretende recorrer la Argentina dice que la política no resuelve nada. No es así. La política le resolvió muchas cosas a los argentinos. Quieren poner un estado de excepción. Ponerse encima de las normas constitucionales”, denunció Moreau.

Además, el diputado de Unión por la Patria acusó al Gobierno de no tener un plan económico, sino uno de “negocios”.

“Es un plan económico que el Presidente compró llave en mano. ¿Dónde se hizo, dónde se elaboró? ¿Hace cuánto que se está cocinando esto?”, cuestionó Moreau en relación a la elaboración del proyecto que busca una desregulación de la economía.

Comisiones en diputados Cruce en Diputados, Leopoldo Moreau - Silvia Lospenatto

Cruce con Lospenatto

Finalizada su exposición, la diputada de Pro Silvia Lospenatto tomó la palabra para responder a su par de Unión por la Patria.

No podemos hablar de este capítulo de emergencias y delegaciones legislativas sin recordar cómo es la historia de este Congreso. Si no parece, cuando escuchamos a diputados como el preopinante [Leopoldo Moreau] que es la primera vez que viene un presidente a venir esto. Tal vez es un buen momento para recordarles que todos los gobiernos del kirchnerismo estuvieron bajo emergencias y delegaciones legislativas

Mauricio Macri

“Desde el 2002 hasta que llegó Mauricio Macri, que fue el único presidente que dejó vencer las emergencias sin pedir una prórroga. Y en el año 2019, ni bien dejamos el gobierno, el kirchnerismo volvió a pedir nueve emergencias. Si hay alguien que no tiene autoridad moral para venir a hablar a este recinto de emergencias es el kirchnerismo”, sentenció la diputada nacional del Pro, refleja el sitio de noticias La Nación.

