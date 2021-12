Argentina tiene un Estado poco capaz, pero gente muy capaz Argentina tiene un Estado poco capaz, pero gente muy capaz

[Los argentinos] tienen que trabajar constantemente con dinero, averiguar constantemente cómo evitar ser golpeados por la inflación y hacer malabarismo entre los diferentes activos

Describió Vitálik Buterin. Agregó que eso lleva a la gente a estar abierta a nuevas ideas, como aceptar criptomonedas como medio de pago.

Creo que la diferencia que hay entre aquí y algunos de los países más ricos, es que —aunque en ambos hay personas entusiasmadas con las criptomonedas—, la gente de aquí entiende profundamente que esto es algo que está resolviendo problemas reales para ellos. (…) Las blockchains y las criptomonedas ya están brindando mucho valor a la gente de aquí. (…) Me gusta ese tipo de espíritu, creo que es algo muy refrescante y muy emocionante de ver

Vitálik Buterin destacó también el gran caudal de proyectos con criptomonedas surgidos en el país sudamericano.

Es como si todos salieran de aquí

Bromeó, para añadir que, según su opinión

Hay una cantidad asombrosa de talento

en Argentina.

Mencionó específicamente a Proof of Humanity (PoH), en el que participa, entre otros, su interlocutor, Santiago Siri. Ese proyecto, asocia direcciones de Ethereum con identidades humanas verificadas. Además, a quienes completan el registro les otorga una renta básica en el token UBI.

Ya en el pasado, Vitálik Buterin ha dado muestras de apoyo a PoH, entre ellas, el haber validado su identidad allí, y el haber quemado varios de esos tokens, lo cual provocó un inmediato incremento de su precio.

Proof of Humanity es algo realmente importante. Creo que es una de las piezas necesarias de infraestructura que puede hacer del mundo de Ethereum un lugar más inclusivo

Sostuvo Vitálik Buterin durante la conferencia en Argentina.

Para que las plataformas basadas en Ethereum sean realmente inclusivas, la red debe ser accesible. En estos momentos, en cambio, las altas tarifas y la congestión de la cadena de bloques, hacen que la experiencia de usuario sea, generalmente, mala.

Vitálik Buterin, consciente de eso, hizo referencia a las soluciones de escalabilidad. En Ethereum, algunas de estas implementaciones son los rollups (Arbitrum, Optimistic y ZK-Rollups, por ejemplo) y las cadenas laterales (como es Polygon).

Sobre los rollups, Vitálik Buterin considera que no son solo el futuro de Ethereum, sino que son lo que se necesita en el presente. De todos modos, manifestó que se debe ser cuidadoso para que la escalabilidad no vaya en desmedro de la descentralización de la red:

Si Ethereum falla en escalar más allá de la teoría, definitivamente será un fracaso. Si Ethereum tiene éxito en escalar, pero se convierte en algo que está muy centralizado, entonces creo que también habrá fallado. Si Ethereum logra escalar y descentralizarse como blockchain, pero no se desarrolla nada interesante sobre él, entonces también falla

Con relación a esto, CriptoNoticias reseñó días atrás, un texto de Buterin en el que asegura que la producción de bloques en las soluciones de segunda capa tenderá a centralizarse con el pasar del tiempo. De todos modos, explica que esto no debería ser un problema para el ecosistema de Ethereum si la capa base es robusta y descentralizada.

Durante la presentación en Argentina, el creador de Ethereum dijo ser optimista.

Creo que hay muchas personas en la comunidad que son muy dedicadas

Explicó.

Por ese motivo, cree que los mencionados escenarios en los que su cadena de bloques fracasaría, no tendrán lugar.

image.png

Vitálik Buterin con el ex presidente Mauricio Macri en Argentina

La prueba de participación es más resistente a la censura que la minería

La conversación entre Vitálik Buterin, Santisgo Siri y Olivia Goldschmidt prosiguió su curso hacia el tan esperado Ethereum 2.0. Entre otros cambios, cuando se produzca la fusión entre la blockchain actual y la de la nueva versión de la red, se abandonará la minería y se pasará a depender de un algoritmo de prueba de participación (PoS, por sus siglas en inglés).

Como explica la Criptopedia, sección educativa de CriptoNoticias, en la prueba de participación la probabilidad de validar un nuevo bloque se determina por cuánto dinero tiene un participante en stake. En cambio, en la prueba de trabajo (PoS), que es el algoritmo de consenso de la minería, se exige un trabajo considerable pero realizable (un acertijo computacional) para el procesamiento de la información.

En este asunto, que convoca a extensos debates en la comunidad de las criptomonedas, Vitálik Buterin tiene su postura tomada a favor de la prueba de participación. En el auditorio de La Usina del Arte, el orador mencionó los dos argumentos apologéticos habituales: eficiencia energética y menor impacto ambiental.

También hizo referencia a un tercer factor que lo lleva a posicionarse como defensor de PoS: él considera que este mecanismo de consenso brinda una mayor resistencia a la censura.

Explicó que la minería deja un consumo energético que puede delatar a quienes la practican

Es como que volara un helicóptero [sobre el minero] con una cámara infrarroja, es muy fácil de detectar

explicó.

Esto, según dice, les facilita la tarea a los gobiernos de identificar a los mineros para censurarlos.

Serías mucho más visible que las granjas de marihuana

Sostuvo

En cambio, para Vitálik Buterin, la prueba de participación no enfrenta estos problemas.

Puede hacerse en cualquier lugar, con una pequeña computadora, con una pequeña conexión a Internet. El ancho de banda es mucho menor que el de alguien corriendo torrents

Lo que afirma Buterin es cierto. De hecho, en países como Venezuela o China, quienes minan criptomonedas de forma clandestina suelen ser detectados por su huella eléctrica.

De todos modos, debe mencionarse que la PoS también tiene puntos potenciales de fallo. A diferencia de lo que ocurre con la minería, el único límite para ser un validador de Ethereum 2.0 es monetario. Basta tener 32 ethers (ETH) para poder ejecutar un nodo.

Los Estados -con el monopolio de la emisión de dinero fíat -podrían comprar ETH y tener bajo su control los nodos validadores que quisieran. En cambio, la escasez de los chips necesarios para la minería de Bitcoin crea una barrera de entrada mayor.

image.png

Vitálik Buterin con la camiseta de Argentina

Además, aunque haya confiscaciones de mineros, siempre aparecerán mineros en otros lugares que aprovechen el hash rate libre, por lo que la red se mantendría fuerte.

¿Crees que se producirá el flippening, que podría terminar con la dominancia de Bitcoin o hacer que Bitcoin sea obsoleto?

Fue una de las preguntas que se le realizó a Vitálik Buterin.

El creador de Ethereum negó que, según su visión, alguna de las dos redes vaya a desaparecer. Fundamenta su respuesta en que ambas son, de acuerdo con él, naciones digitales que tienen su comunidad y muchos desarrolladores que dedican gran parte de sus vidas a mejorarlas.

Vitalik Buterin:

Cumplir con la descentralización no implica ausencia de liderazgo

Tras haber hablado sobre criptomonedas, su uso, su adopción y sus aspectos técnicos, la conversación cambió de rumbo y se fue hacia aspectos humanos y sociales, en general. Entre ellos, se abordó el liderazgo que Vitálik Buterin mantiene sobre la comunidad de Ethereum.

Cumplir con la descentralización no implica ausencia de liderazgo», sostuvo el desarrollador. Detalló que, según él, en un entorno descentralizado «los líderes no pueden simplemente ir y decir "así es como será, porque es mi voluntad

[Ethereum] se ha vuelto cada vez más descentralizado con el pasar del tiempo. Y creo que estamos viendo el surgimiento de una excelencia cada vez mayor, incluso de nuevos líderes a lo largo del tiempo. Me gusta Danny Ryan, por ejemplo, que ha hecho un trabajo excelente coordinando el puente entre la comunidad de investigación y los desarrolladores de clientes. También Justin [Drake] ha hecho un gran trabajo al expresar sus ideas

Para finalizar, se le preguntó a Vitálik Buterin qué consejo le daría a un joven de 18 años que sueña con el futuro.

El creador de Ethereum comentó que, tanto en la tecnología, como en la economía y en la política, hay elementos que se están derrumbando.

Estamos en un lugar en el que no sabemos con certeza qué elementos los reemplazarán

dijo Vitálik Buterin y animó a los más jóvenes a aprovechar la oportunidad de

Descubrir cuál es la solución y ayudar a construirla