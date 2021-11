Tuit de Elon Musk dispara al 700% el precio de esta cripto

En el transcurso del día de hoy (3/11) -cerca de a las 4:30 a.m- varias de las cotizaciones de algunas criptomonedas están presenciando una fuerte subida. Sobre esto, Elon Musk -CEO de Tesla- ha tuiteado una imagen -probablemente en forma de meme- con la palabra "Vikings" y su famoso "to the moon". Este tuit generó toda una revolución en el mercado de las criptomonedas y las redes sociales.