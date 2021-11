Rusia busca poderes especiales para investigar criptomonedas

Además, podrán exigir todo tipo de datos a los “operadores de sistemas de información en los que se emiten activos financieros digitales”.

Vladímir Putin y su gente nunca lograron controlar la aplicación de mensajería instantánea Telegram pero quieren ingresar al criptomundo. Es bien diferente hackear tecnologías convencionales que apuntar al criptonegocio. USA, Rusia y China se parecen en una similar comprensión equivocada.

Desde el 01/01/2021, Rusia considera a los activos financieros digitales tales como las criptomonedas, propiedad del Estado ruso y las tenencias de criptomonedas debe reflejarse en los estados de resultados, según el decreto de diciembre de 2020, sobre activos financieros digitales, explicó el medio de criptonoticias Forklog.

Según un documento con fecha 10/11/2020, los hijos y cónyuges de empleados estatales también deben revelar sus fondos en moneda digital.

En agosto de 2020, Putin encargó a varios ministerios y al Banco Central que verificaran la información de los empleados del gobierno sobre sus criptoactivos, en el marco del Plan Nacional Anticorrupción 2021-2024.

Steve Wozniak

El movimiento de Rusia coincide con la apreciación del cofundador de Apple, Steve Wozniak, quien advirtió que los gobiernos nunca permitirán un mercado libre de criptomonedas:

Steve Wozniak habló sobre criptomonedas en una entrevista con Yahoo Finance. Se le preguntó: "¿Crees en las criptomonedas?".

Él respondió: “Crypto tiene una gran promesa a través de la cadena de bloques en diferentes cosas, pudiendo hacer de manera diferente la vida, incluso en el caso de las elecciones. Tiene un formato muy confiable que no se puede modificar fácilmente si los humanos lo controlan", en relación a la tecnología blockchain.

Mire nuestros dólares estadounidenses, el gobierno puede crear nuevos dólares y pedir prestado y pedir prestado. En contraste, nunca se puede crear otro bitcoin que el que el total ya previsto. Bitcoin ni siquiera tiene un creador que conozcamos. Algunas empresas no gestionan Bitcoin. Es simplemente matemática puro.

Se le preguntó a Wozniak si cree que las criptomonedas cambiarán la forma en que se hacen los negocios.

Sí, estoy en el campo de quienes creen que las criptomonedas se utilizarán de forma eficaz. Tenemos tantas formas digitales de pagar las cosas ahora, incluso para transferir dinero a las personas: desde Paypal a Apple Pay y Apple Cash. Tenemos Venmo. Así que ya tenemos otros modos, además de las cripto.

Sin embargo, “sólo crypto tiene un poco de anonimato. No sé si eso es correcto -'oh Dios, puedo hacer cosas sin que la gente lo sepa'- pero creo que todo lo que haces en la vida deberías poder ponerte de pie y decir: 'Bueno, este soy yo haciendo esta transacción'. Y [con] la criptografía, es difícil rastrear quién está haciendo qué. Aunque es posible".

Wozniak continuó: "Me encanta cuando personas como [el CEO de Twitter] Jack Dorsey hablan de cómo las criptomonedas deberían ser el corazón de nuestros tratos comerciales".

El problema es que los gobiernos nunca permitirán que esa actividad se encuentra fuera de su control. Si llegara al punto en que todo se hiciera en criptografía y no pasara por los gobiernos para su observación y la tributación y todo eso, los gobiernos simplemente lo rechazarían. No cederían su poder.