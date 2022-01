"Va a haber una reducción pero decidida de la asistencia del Banco Central al Tesoro. En el año 2021 el financiamiento monetario al Tesoro fue de 3,7 del PBI, que fue una reducción con respecto a los 7,3 puntos del PBI en el 2020".

Se apunta a que el financiamiento monetario en 2022 sea del 1% del PBI, que en el año 2023 esté en el 0,6% del PBI y que en el año 2024 sea 0% Se apunta a que el financiamiento monetario en 2022 sea del 1% del PBI, que en el año 2023 esté en el 0,6% del PBI y que en el año 2024 sea 0%

"El objetivo es que en una economía más normalizada, la oferta monetaria se pueda mover de una forma consistente con la evolución de la demanda de nuestra moneda sin que ello presione sobre el tipo de cambio y la inflación", habló Guzmán al mercado.

También detalló que "se acordó tener una estructura de tasas de interés reales que fortalezcan los activos en nuestra moneda".

"Asimismo, se va a continuar trabajar en la deuda pública en moneda local, algo que viene funcionando muy bien", destacó.

Respecto al bloque inflacionario, el académico habló de "las múltiples causas" que generan la suba generalizada de precios y reconoció que "necesitamos mejor el perfil del financiamiento de la política pública", por eso "es importante reducir la emisión monetaria".

"Se plantea para 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de US$5.000 millones", continuó especificando cuestiones técnicas.

Martín Guzmán sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner

Al momento de responder las preguntas, el periodista Jairo Straccia consultó al funcionario si habló con la vicepresidenta Cristina Kirchner al respecto y si este acuerdo fue convalidado por ella. Él respondió:

Nosotros enviaremos el programa al Congreso de la Nación y tanto la Cámara de Diputados como de Senadores definirán su apoyo o sus decisiones en relación a lo que nosotros estamos presentando Nosotros enviaremos el programa al Congreso de la Nación y tanto la Cámara de Diputados como de Senadores definirán su apoyo o sus decisiones en relación a lo que nosotros estamos presentando

Minutos antes, muy interesante también los detalles que le pidió la periodista Liliana Franco y las respuestas que dio Guzmán:

Este es un programa de Facilidades Extendidas para refinanciar los vencimientos del programa Stand By, que durará 2 años y medio (10 revisiones). Es equivalente a lo que fue el monto del Stand By, alrededor de US$44.500 millones en DEG, y esto implica vencimientos que faltan más lo que se pagó en términos de capital en 2021 y el pago que se está realizando en el día de la fecha (28/01) Este es un programa de Facilidades Extendidas para refinanciar los vencimientos del programa Stand By, que durará 2 años y medio (10 revisiones). Es equivalente a lo que fue el monto del Stand By, alrededor de US$44.500 millones en DEG, y esto implica vencimientos que faltan más lo que se pagó en términos de capital en 2021 y el pago que se está realizando en el día de la fecha (28/01)

Tras la aprobación del Congreso Nacional así como también del Directorio del Fondo, el organismo enviará el primer desembolso y se realizarán los subsiguientes luego de cada revisión.

"Nosotros vamos a contar con dinero para pagar lo que venza y para ir acumulando reservas por el remanente", sostuvo.

Durante la conferencia de prensa, se pagaron los US$731 millones al Fondo, que vencían este viernes 28/01 a las 14.