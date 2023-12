Petróleo y gas en Argentina: Buen 2023 y un alentador 2024

image.png

Más allá de satisfacer la demanda interna, la industria del Oil & Gas en Argentina ha experimentado un notable aumento en sus niveles de exportación en los últimos dos años. En este contexto, el complejo petrolero-petroquímico alcanza su tercer nivel más alto de exportaciones en las últimas dos décadas hasta octubre de este año. Las exportaciones en los primeros diez meses del año se acercan a los US$ 6.300 millones.

El petróleo, el gas y los combustibles ocupan el centro del escenario como los principales protagonistas del que fue el tercer complejo exportador de Argentina en 2022. Además, con el recorte en las exportaciones del Complejo Maíz debido a la sequía, se anticipa que el Complejo Petrolero-Petroquímico podría ascender al segundo lugar entre los complejos exportadores del país en 2023.

Con perspectivas favorables para la producción en 2024, hay razones para esperar un panorama optimista en cuanto a los precios para las próximas exportaciones de energía de Argentina. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) apunta a un crecimiento del consumo mundial de petróleo superior al 2%. Si a esto le añadimos la expectativa de recortes en la producción por parte de la OPEP, los precios del petróleo podrían mantenerse sólidos e incluso mostrar alguna tendencia alcista en 2024. Las tensiones globales y las incertidumbres relacionadas con conflictos a nivel internacional también podrían influir como factores que afecten los mercados petroleros mundiales.

El 2023 proyecta un récord exportador para el litio, con cifras cercanas a los US$ 900 millones. Este año se perfila para cerrar con un nuevo máximo en las exportaciones de litio argentino. Con un crecimiento interanual cercano al 27%, se proyecta que el Complejo Litio alcance los US$ 900 millones en exportaciones para el cierre de 2023. En los primeros diez meses del año, el litio argentino ya generó exportaciones por US$ 682 millones, casi igualando el total exportado en 2022, que fue el año que marcó el último récord para el Complejo Litio.

En este contexto, se exportaron más de 28.000 toneladas de carbonato de litio hasta octubre de este año, representando más del 80% de las exportaciones del Complejo Litio. Con avances significativos en varios proyectos en 2023, se espera que la capacidad de producción aumente al inicio de 2024 y que a lo largo del año continúe expandiéndose la extracción de litio en Argentina.

Hacia finales de 2024, se anticipa que la capacidad productiva del litio argentino se cuadruplicará con creces en comparación con los niveles de principios de 2023.

No obstante, la reciente imposición de derechos de exportación para la minería en su conjunto afecta directamente a los proyectos de oro, plata, cobre y litio en desarrollo en el país. Como se evidencia en la agroindustria, la aplicación de este tipo de impuestos a las actividades productivas ralentiza el desarrollo y la producción, deteniéndolos en muchos casos.

A pesar de las recientes disminuciones de precios en los mercados de carbonato e hidróxido de litio, es crucial recordar que la demanda mundial de litio se espera que se multiplique por cinco desde 2022 hasta 2030, según el FMI. Además, según la información del mercado, las recientes caídas de precios se explican en parte por la liquidación de existencias de celdas para baterías, lo que ha reducido temporalmente la demanda de litio para la producción de estas.

Una vez completada la liquidación de existencias, se espera que las perspectivas de precios vuelvan a ser alcistas, dado el ajuste en la oferta global. La dinámica económica de China será un factor clave en los mercados globales de litio y baterías. Cualquier posible desaceleración en el principal mercado mundial de baterías podría actuar como un factor bajista para los precios globales de los productos del Complejo Litio.

