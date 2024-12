Para salvar el año, YPF necesita de Chevron / Shell

Horacio Marin, presidente de YPF, esperaba cerrar 2024 festejando el inicio del proyecto GNL con la malaya Petronas. Hasta ahora (10/12/2024), YPF no ha conseguido un sustituto de Petronas, que debía aportar los recursos para el inicio de las obras necesarias. 2024 concluye con un atraso de lo prometido por Marin acerca del GNL (gas natural licuado en modalidad 'shale gas'). No le quedó otra opción que aferrarse al proyecto de PAE (Southern Energy) para no quedar con las manos vacías. Entonces, el negocio del crudo debe prosperar. El proyecto Vaca Muerta Sur resulta fundamental para Marín / YPF.