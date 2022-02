El informe titulado "Cryptocurrency 201: What Is Ethereum?'" fue escrito por el estratega de inversiones de Morgan Stanley Denny Galindo y el asociado James Ferraioli. El informe analiza a Ethereum y cómo se diferencia de Bitcoin: la moneda líder. También abarca los casos de uso de Ethereum como finanzas descentralizadas o DeFi y tokens no fungibles -o NFT-.