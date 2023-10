Merval vuelve a ganar mientras los bonos caen hasta un 6,7%

Por el lado de los bonos en dólares, la historia es completamente distinta. La mayoría de estos, a excepción del GD38 que sube un 0,93%, terminan con fuertes descensos que van hasta el 6,7%:

image.png

En este sentido, el riesgo país cede un poco, se aleja de los 2.700 puntos y termina en los 2.675 puntos básicos.

image.png

Dólar "sin techo"

Según el informe diario del Banco CMF, la subida del tipo de cambio parece no encontrar límites y se ha creado una dinámica en la que no importan los fundamentos económicos para frenar el aumento de los dólares financieros. El banco señala que si se examina el crecimiento de la cantidad de pesos en circulación como base monetaria y los pasivos remunerados, el dólar CCL no parece estar subvaluado, aunque esta correlación puede verse significativamente alterada a corto plazo.

image.png

Las preocupaciones sobre el futuro de Argentina se intensifican a pocas semanas de una elección presidencial en la que competirán el libertario Javier Milei, quien propone la dolarización de la economía y la eliminación del banco central; el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, quien defiende el peso; y la líder de centroderecha, Patricia Bullrich, quien aboga por una bimonetización.

Tasa de interés insuficiente

Tal como informó Urgente24 en: Plazos fijos: El BCRA descarta nueva suba de tasa de interés, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha tomado una decisión de gran impacto para los inversores que confían en los plazos fijos al mantener sin cambios la tasa de interés. Esta medida llega en medio de un entorno económico complicado caracterizado por la inflación en aumento y la creciente preferencia por el dólar como refugio de valor.

En agosto, la inflación alcanzó un preocupante 12,4%, lo que generó pérdidas para los ahorradores que eligieron los plazos fijos tradicionales. A pesar de esto, el Banco Central optó por mantener la misma tasa de interés que ya ofrecía.

Esto es particularmente relevante considerando que después de las elecciones PASO de agosto, el BCRA devaluó la moneda oficial en un 22%. Esto llevó al Banco Central a aumentar las tasas de interés en un 21% para mantener atractivas las inversiones bancarias. Sin embargo, con un dólar en constante alza y un septiembre sin cambios significativos, el Banco Central sorprendió al decidir no elevar las tasas de interés.

Además, los depósitos a plazo fijo experimentaron una fuerte disminución real en septiembre, cayendo un 13%. Esta disminución ha ejercido presión adicional sobre el tipo de cambio.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSalvadorVitell1%2Fstatus%2F1709685528826646814%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1709685528826646814%7Ctwgr%5E494c678c6c4a530d5de981052311201708359d16%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fplazos-fijos-el-bcra-descarta-nueva-suba-tasa-interes-n561651&partner=&hide_thread=false PLAZOS FIJOS DE PRIVADOS



Hace de finales de agosto que los plazos fijos privados se encuentran en fuerte declive en términos reales.



La caída del 2/10 fue la mayor caída desde post-PASO (-2%).



Caen -13% desde el 15/8. pic.twitter.com/MqZrGydUVK — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) October 4, 2023

image.png Informe Monetario Mensual. Septiembre de 2023 (BCRA)

