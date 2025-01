Los robots vienen marchando: ¿Qué hará la CGT con la modernidad?

Según los propietarios, estas grúas están equipadas con tecnología avanzada que las hace más rápidas y eficientes de operar. Pero la ILA afirma que su introducción amenaza los medios de vida de sus miembros. A menos que USMX acepte una prohibición total de la maquinaria automatizada, el sindicato ha amenazado con volver a la huelga la próxima semana.

“Adoptamos tecnologías que mejoran la seguridad y la eficiencia”, dijo el pintoresco presidente de la ILA, Harold Daggett, en un comunicado. “Pero sólo cuando un ser humano permanece al mando”.

La disputa ha llamado la atención no sólo por su potencial impacto descomunal, sino porque es una de las primeras de su tipo. A medida que más y más empresas experimentan con la robótica de última generación, los sindicatos estadounidenses que representan a sectores tan variados como los conductores de UPS, los trabajadores de los casinos de Las Vegas y los empleados de los supermercados, están luchando para que se añadan disposiciones a los contratos que se enfoquen en conservar los puestos de trabajo y compensar a los trabajadores desplazados en caso de automatización.

Las negociaciones sobre salarios y condiciones laborales que antes eran habituales se han convertido en disputas más amplias y existenciales sobre la relación entre humanos y máquinas. Alrededor del 70% de los 12 millones de personas representadas por la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales ahora temen ser reemplazados por la tecnología, estima la presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler: “Los trabajadores están hartos de cómo los han tratado durante tanto tiempo y tienen miedo de lo que pueda deparar el futuro” (...)".

Los limones

Ahora vayamos a las ventajas de los robots, el otro extremo del debate.

Daniela Sirtori para Bloomberg News:

"(...) En una planta al norte de Los Ángeles (California, USA), las máquinas exprimen ahora hasta 700.000 kilos de fruta sin apenas ayuda humana. La instalación, más grande que una tienda Costco promedio (unos 18.000 m2), envía luego bolsas de jugo a las sucursales de Chick-fil-A, donde los trabajadores agregan agua y azúcar para preparar la limonada característica de la cadena.

(N. de la R.: Nacida en 1967, es la 2da. cadena de restaurantes de comida rápida de USA basada en pollo y una característica es que cierra los domingos, son 3.200 locales).

Según la empresa, la planta automatizada libera al personal de la tienda para atender a los clientes más rápidamente. Exprimir limones era una tarea tediosa que sumaba 10.000 horas de trabajo al día en todas las sucursales y provocaba muchas lesiones en los dedos. (...)

La fábrica de limonada muestra cómo los restaurantes están utilizando la automatización para mejorar la eficiencia y aumentar las ventas de sus establecimientos a medida que se intensifica la competencia por los comensales y la mano de obra. Casi la mitad de las cadenas de comida rápida dicen que tienen escasez de personal, según una encuesta de la Asociación Nacional de Restaurantes. Se espera que la escasez persista durante años.

Según datos recopilados por la firma de investigación Technomic, los restaurantes Chick-fil-A se encuentran entre las cadenas de comida rápida con mayor actividad. En 2023, el Chick-fil-A promedio registró aproximadamente el doble de ventas anuales que un McDonald's típico, según los últimos datos disponibles.

Otros restaurantes también están recurriendo a la automatización en todas sus formas. Chipotle Mexican Grill Inc. está probando máquinas dentro de los restaurantes que cortan, descorazonan y pelan paltas (aguacates), mientras que Wendy's Co., Taco Bell y otros están haciendo pruebas de Inteligencia Artificial para tomar pedidos desde los automóviles. Cava Group Inc., una cadena mediterránea de comida rápida, está probando el uso de cámaras e IA generativa para monitorear la velocidad con la que se consumen los ingredientes.

(...) “Exprimir limones no era un trabajo divertido”, dijo Kurt Cahill, un alto directivo de Chick-fil-A que desempeñó un papel clave en el desarrollo de la planta. “A nadie le gustaba hacerlo”.

(...) Un par de brazos robóticos amarillos vierten los limones en conductos de metal y se detienen cuando la carga alcanza los 1.360 kilos.

Los limones se lavan y pasan por rodillos con dientes diminutos que extraen sus aceites, que se procesan en el lugar y se venden a la industria de fragancias y cosméticos, una nueva fuente de ingresos para Chick-fil-A. Prácticamente se aprovecha la totalidad de los limones, en comparación con el 40 % que se utilizaba cuando los empleados exprimieron el limón.

Hay poca intervención humana, salvo para seleccionar los limones rotos a medida que pasan por una cinta transportadora. Luego, la fruta se clasifica por tamaño a medida que cae en los extractores para ser cortada en rodajas y escariada. Tambores que giran rápidamente y otras máquinas limpian el líquido resultante hasta que sale como jugo puro que luego se vuelve a mezclar con pulpa, que debe representar entre el 12% y el 14% del producto final. (...)

(...) La complejidad de la preparación de alimentos ha hecho que la automatización sea un desafío para los restaurantes. Por ejemplo, Chipotle probó en los últimos años un robot para hacer papas fritas, pero decidió no implementarlo porque era demasiado difícil de limpiar. Cadenas como Burger King todavía realizan tareas como cortar cebollas a mano.

Chick-fil-A (...) está considerando la posibilidad de ofrecer ensaladas precortadas que liberarían a los trabajadores de tener que cortar lechugas todos los días. Chick-fil-A también está considerando cambiar a una mezcla de huevo y leche prefabricada en bolsa para empanizar el pollo frito. El objetivo es acelerar el servicio y, al mismo tiempo, abordar tareas complejas que han frenado el crecimiento de la empresa. (...)".

