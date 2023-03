La inflación también es por especulación

Entonces: 1.07 x 1.05 x 1.012 nos da un nuevo coeficiente de 1,13698, lo que en resumidas cuentas significa que toda la diferencia analizada representa un 13,69%, por lo que el tarro de pintura, con tarjeta de crédito debería cobrársele al comprador no más de $ 2.005,49.

Y aquí viene lo más triste: Debo darle la razón a la señora Fernández de Kirchner, al Doctor Alberto Fernández, al 'Cuervo' Larroque, a Massita, a Kiscilloff, en fin, a toda los que nos gobiernan, que buena parte de la inflación en nuestro país no se explica solamente por razones monetarias.

Si los datos no me engañan, los señores de la pinturería incrementan injustificadamente un 6,31% el precio tarjeteado. Y es posible que en cada etapa de la cadena de comercialización se produzca algo similar.

Estimando en unas 4 etapas la comercialización promedio de un producto, (1.0631 ^ 4) nos encontraremos con un casi 28% de cobertura “por las dudas”. Estimando en unas 4 etapas la comercialización promedio de un producto, (1.0631 ^ 4) nos encontraremos con un casi 28% de cobertura “por las dudas”.

pinturas.jpg La inflación no económica es elevadísima, quizás la mitad anual.

Si estimamos el stress inflacionario (Variación base monetaria 2022 contra 2021 dividido por variación PBI 2022 contra 2021) en 75% anual, nos dará una media mensual de 4,7% de inflación “monetaria”.

Si a ésta le agregamos el 2,08 % mensual de lo que la cadena de intermediación agrega, tendremos un 6,78 % mensual. Coeficiente y a la bolsa: 1,0678 a la 12 nos da 119% anual de inflación.

Parece que para ese lado vamos, ¿no?

Lo lindo sería saber cuánto se agrega de más en cada etapa de la cadena de intermediación y cuál sería la verdadera inflación argentina de no mediar estas autoprotecciones. No me sorprendería que fuese menor al 50% anual. Lo que también es una bestialidad. Lo lindo sería saber cuánto se agrega de más en cada etapa de la cadena de intermediación y cuál sería la verdadera inflación argentina de no mediar estas autoprotecciones. No me sorprendería que fuese menor al 50% anual. Lo que también es una bestialidad.

Lo que más lamento es tener que darle algo de razón a estos crápulas."

Aquí va la otra conclusión de Urgente24: la importación es un buen mecanismo para equilibrar la oferta doméstica o sea para impedir la inflación por emergencias o por expectativas. En el caso mencionado, por ejemplo, quitar aranceles a la importación de pintura ayudaría a disciplinar a quienes cometen excesos tan habituales en la industria nacional. El problema consiste en que la Argentina no cuenta con dólares para importar. Ni decisión política de liberar variables. Si decidiera liberar la importación de pinturas, tendría que proporcionar los dólares a los importadores, y no los tiene. Obviamente es otra limitación que termina consolidando inflación.

--------------------

Más noticias de Urgente24

Escándalo y crisis: Argentina y Ecuador expulsan embajadores

En la UCR agitan 'moralazo' con aura alfonsinista para mostrarle músculo al PRO

Más malas noticias sobre el Trigo: Cayó 75% la producción en Córdoba

Combustibles: Dicen que YPF "por ahora" no sigue a Shell