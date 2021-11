Estafa con la criptomoneda inspirada en el Juego del Calamar

El documento técnico de la criptomoneda detallaba la "tecnología antidumping" que impedía a los usuarios vender sus monedas a menos que se cumplieran ciertas condiciones. Significaba que los usuarios no podían vender sus tokens antes de que el precio colapsara a 0 dólares.

El sitio de información sobre criptomonedas, CoinMarketCap, ha emitido una advertencia a los usuarios en su sitio, aunque puede que sea demasiado tarde para algunos inversores.

Ante este escenario, CoinMarketCap salió a decir que

Hemos recibido varios informes de que el sitio web y las redes sociales ya no funcionan y los usuarios no pueden vender este token en Pancakeswap

y agregaron

Por favor, haga su propia diligencia debida y sea extremadamente cauteloso. Este proyecto, aunque está claramente inspirado en el programa de Netflix del mismo nombre, no está afiliado a la IP oficial