Encantado con Javier Milei, el dueño de Rapanui le endulza los oídos con la construcción de un megaestadio

Diego Fenoglio, encantado con Javier Milei

No es la primera vez tampoco que banca públicamente al presidente. Por el mismo medio, en abril de 2024, y cuando aún estaba vivo el recuerdo de Cristina Kirchner cuando en el Senado publicitó (sin querer) uno de los productos estrella de su chocolatería, el empresario manifestó:

Estoy absolutamente con Milei, el chico este me encantó cuando apareció. Este chico piensa como yo pienso. El Estado no puede gastar más de lo que tiene

Y enseguida, elogió el plan económico del Gobierno de La Libertad Avanza:

Una empresa cuando entra en concurso está cuatro años para salir. Este chico en cuatro meses está sacando el país adelante, evidentemente está haciendo las cosas bien

En ese entonces, Diego Fenoglio se mostraba también a favor de la reforma laboral y pidió que haya una menor intromisión del Estado en los asuntos de los privados.

"La Argentina tiene que empezar a producir, tiene el material humano para hacerlo. Basta. Que el Estado deje hacer y que este país en 10 años sea una potencia, como dice Milei", aseguraba mostrándose totalmente confiado.

"Yo creo que, como una familia o una empresa, el país tiene que ser sano. No podés gastar más de lo que tenés. ¿La inflación quien la paga? Los más pobres. Nosotros mas o menos la vamos zafando", agregó.

Por último, destacaba sus buenas expectativas para el futuro de la administración libertaria.

La "infructífera" mención de CFK, una "muy buena publicidad" para Fenoglio

image.png ¿A qué hora cierra Rapa Nui?, dijo Cristina Kirchner al olvidarse encendido el micrófono en medio de una sesión.

Rapanui tuvo un pico de popularidad hace algunos años, cuando la entonces vicepresidenta mencionó el nombre de la firma barilochense en medio de una sesión del Senado. "Fue muy buena publicidad", aseguró el empresario en referencia al hecho.

"En ese momento ella vivía 40 metros del local que tenemos en la calle Uruguay", explicaba Diego Fenoglio en referencia al departamento de Cristina, en Juncal y Uruguay.

"Ella nunca fue, pero evidentemente mandaba a alguien a comprar, no sé que producto le gustaba", dijo y siguió: "Todo lo que sea publicidad es para bien. Iban los chicos, se sacaban las foto…".

Pero pese a que después de ese episodio le sugirieron que le enviará a la expresidenta una caja de chocolates de regalo, no lo hizo

Rapa Nui y sus planes para 2025

La cadena, que fabrica chocolates y helados, tuvo su origen en Bariloche y hace unos años se expandió a todo el país. En efecto, tiene más de 15 sucursales, y según la revista 'Fobes', planea abrir planea abrir otras 20 más en América Latina y triplicar su producción para 2025.

Además, tiene una fábrica en Valencia, España, donde producen exclusivamente los famosos Franui para vender en Italia, Grecia, Alemania, Austria, Francia, Suiza, Israel, Estados Unidos y Canadá.

Habrá que ver ahora si realmente "descongela" su ambicioso proyecto "de hace 30 años" del megaestadio que, según dijo, incluirá dos pistas olímpicas, "una para patinaje artístico sobre hielo y otra para hockey en el mismo estadio".

