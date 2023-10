Elecciones y siembra gruesa: Se agrava la falta de gasoil

En declaraciones el jueves (14/9) a Radio Continental, el presidente de la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) Roberto Guarneri, confirmó los problemas de abastecimiento de combustible en el interior del país, pero hizo una importante aclaración: “está habiendo problemas en las provincias, principalmente porque no tienen el abastecimiento que tienen que tener. Tenemos un problema grave en el sentido de que no es que no hay…no hay YPF, el que usamos nosotros, que es el más barato. Entonces, en algunas estaciones de servicio durante el día se quedan sin combustible y hay que esperar hasta el otro día”.