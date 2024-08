El secreto del Banco Galicia: Permite usar fondos comunes para pagar con tarjeta de débito

banco galicia tarjeta de débito.jpg

Banco Galicia: Características de esta funcionalidad

Acceso a fondos invertidos: Los clientes pueden vincular sus cuentas de inversión a su tarjeta de débito, lo que les permite usar el dinero que está en un fondo común de inversiones para realizar compras o retiros de efectivo, como si estuvieran usando su cuenta corriente o de ahorros.

Liquidez instantánea: Al utilizar esta funcionalidad, no es necesario realizar un rescate previo de las inversiones para disponer del dinero. El sistema automáticamente gestiona la venta de las participaciones del fondo para cubrir el monto de la transacción.

Flexibilidad financiera: Esta opción es especialmente útil para quienes prefieren mantener sus ahorros en inversiones para obtener rendimientos, pero necesitan acceso inmediato a esos fondos para gastos inesperados o compras diarias.

Facilidad de uso: La integración con la tarjeta de débito permite a los usuarios administrar sus finanzas de manera eficiente, sin la necesidad de trámites adicionales o tiempos de espera. Además, se puede realizar un seguimiento de las transacciones y el estado de las inversiones a través de la aplicación del banco o la banca online.

Banco Galicia: La letra chica del uso del fondo común de inversiones para pagar con la tarjeta

El uso del dinero de un fondo común de inversiones para pagar con la tarjeta de débito del Banco Galicia tiene algunos límites y condiciones. Según la información disponible, el principal límite es que los pagos realizados con estos fondos no pueden exceder el saldo disponible en la cuenta del fondo común de inversiones. Es decir, solo se puede utilizar el dinero que realmente se tiene en el fondo, y no se puede gastar más de lo que se ha invertido, debido a que utiliza el dinero disponible y no funciona como una tarjeta de crédito.