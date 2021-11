Carlos Melconian: El acuerdo servirá para evitar el default

Carlos Melconian, ex presidente del Banco de la Nación Argentina, cree que el gobierno va en busca de un acuerdo con el FMI no para lograr estabilidad económica o crecimiento en el corto plazo, sino por el contrario, para no profundizar la crisis existente que sufre el país a raíz del mal desempeño del equipo económico que fue profundizado por la pandemia. Además, advirtió sobre la sensible situación que atraviesa el BCRA, afectado por la escasez de reserva y el poco poder de fuego de la institución que en estos momentos es una carencia.