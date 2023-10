Balanz, CNV y la fuga de US$ 650.000 ¿De verdad pasó?

El informe de la AFIP señala que algunos de estos números de CUIT figuran en la Base de Contribuyentes No Confiables (Base eAPOC). Además, se aclara que "este organismo define a dicha base (eAPOC) como un registro abierto al público en general al que se puede acceder para verificar los datos de los contribuyentes con los que se está contratando, con el fin de detectar inconsistencias en cuanto a su capacidad operativa, económica y/o financiera, que difieren de la magnitud, calidad o condiciones que declaran en sus presentaciones fiscales, los comprobantes respaldatorios emitidos o que no reflejen la operación que están tratando de documentar, lo que lleva a la conclusión de que no son proveedores reales de servicios o mercancías".