Argentina recibirá US$4.355 millones del FMI 

Hoy las reservas argentinas se ubican apenas por encima de los US$ 42.000 millones según los últimos datos aportados por el Banco Central, que el sitio de noticias Ámbito.com, toma como referente.

guzman-fmi.jpg_1902800913.jpg Argentina recibirá los DEG del FMI

A todo esto la línea de fondos contribuiría en gran medida a cumplir con el pago programado del servicio de la deuda en DEG al FMI durante el segundo semestre del 2021, ya que resta pagar al organismo alrededor de US$4.380 millones en 2021. El primero de los vencimientos será en septiembre, por un monto de US$1.870 millones en concepto de pagos de deuda de capital.

En tanto, para el 22 de noviembre hay pautado un pago por intereses y recargos, que totalizan US$ 640 millones. El último vencimiento fuerte del año está previsto para el 22 de diciembre, correspondiente a otro pago de capital, por US$1.870 millones

Las definiciones del gobierno sobre el acuerdo

En las últimas horas, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, dio algunos detalles de cómo piensa afrontar el Gobierno la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Que sea un programa que le permita a la Argentina crecer", precisó.

"Siempre hemos puesto la mejor voluntad para encontrar una solución, pero en los términos de que la economía se pueda recuperar porque es una economía golpeada y la gente que vive en este territorio ya ha sufrido suficiente", consideró la funcionaria nacional.

De ese modo, subrayó:

"El objetivo que tenemos es que el programa que nosotros firmemos con el Fondo sea un programa que le permita a la Argentina crecer. Será ese o no será. Si no, la Argentina no va a crecer y entonces tampoco va a poder devolver lo que debe. Hay un punto en el que vamos a tener que ponernos de acuerdo".