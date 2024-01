Apuntes para Mariano Caucino: India crece pero a no confiar

El índice MSCI India, que incluye alrededor del 85% de las empresas que cotizan en Bolsa en el país, ha subido un récord del 12% este año. Esto fue impulsado por las acciones de bancos y fabricantes de automóviles, así como por la fuga de inversores de China debido a una desaceleración de la economía, una crisis inmobiliaria y tensiones geopolíticas.

Según diversas estimaciones, los fondos de inversión extranjeros adquirieron un total de US$ 20.000 millones en acciones de empresas indias de capital abierto durante 2023; este es un valor récord en los últimos 4 años.

En contraste, el índice MSCI China, similar al MSCI India, perdió 11% de su valor durante el año, a pesar de que el Banco Central de China espera que el PIB del país crezca alrededor del 5% este año.

Las dudas

De todos modos, en otro indicador, India sigue siendo inferior a China: el PIB per cápita de la India es de apenas US$ 2.250 por persona; en China, ese nivel se alcanzó en 2007. Hoy en día, el PIB per cápita de China es casi 6 veces mayor que el de India y ronda los US$ 12.500.

A primera vista, parece que 2023 fue efectivamente un año de gran éxito para India. Pero Ashoka Modi, profesor visitante de política económica internacional en la Universidad de Princeton (USA), se muestra escéptico sobre el crecimiento indio. “Las cifras de crecimiento del PIB en sí mismas son engañosas, ya que la economía india ha crecido muy débilmente durante la pandemia de coronavirus. Es decir, ahora está recuperando lo que perdió: los economistas llaman a este fenómeno 'el salto del gato muerto'. Si se calcula el crecimiento medio de los últimos 4 años, resulta que la economía india creció entre un 3,5% y un 4%”, afirma en una entrevista con Meduza el economista que trabajó para el Banco Mundial y el FMI.

El profesor Modi publicó un libro titulado 'India está rota. Un pueblo traicionado, la independencia hasta hoy', en el que explica por qué India no ha logrado un crecimiento económico sostenible en los últimos 75 años.

“Me irrita mucho cuando oigo que la gente sigue insistiendo en que la economía de India está creciendo. No se pueden simplemente sacar de contexto los 2 últimos indicadores, sin tener en cuenta años anteriores, y decir que se observa crecimiento económico. Si se toman las cifras promedio de los últimos 3 a 5 años, India está teniendo un desempeño pobre”, dijo Modi.

Salarios

India es vista como beneficiaria de la agitación global de los últimos 5 años: las guerras comerciales entre USA y China, la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania. Todos estos acontecimientos han obligado a empresas de todo el mundo a repensar sus cadenas de suministro.

Así, las importaciones de China a USA cayeron un 10% ajustadas a la inflación entre 2018 y 2022, mientras que el comercio estadounidense con India, creció un 44% (US$ 23.000 millones, según un estudio reciente de Boston Consulting. Group (BCG). El cambio es aún más pronunciado en la estructura de las importaciones de equipos mecánicos: durante el mismo período, USA importó un 70% más de máquinas-herramienta de India, y 28% menos de China.

Las empresas también están buscando redistribuir la capacidad de producción debido a las pérdidas sufridas por los cierres forzosos de plantas durante las draconianas medidas de "tolerancia 0" de China contra el Covid-19. India atrae a empresarios que pagan salarios laborales más bajos, especialmente después de que la administración de Donald Trump introdujo aranceles a las importaciones procedentes de China.

Por ejemplo, según cálculos de BCG, los costes medios de producción en India, incluidos los costes laborales ajustados por productividad, logística y precios de la energía, son 15% más baratos que en USA. Mientras que la producción en China ahora será sólo 4% más barata, y para las categorías de bienes sujetos a aranceles, será incluso 21% más cara.

Con el fuerte aumento del nivel de vida en China durante las últimas décadas, los costos laborales también han aumentado, mientras que en India no han cambiado significativamente. Por ejemplo, hoy el salario mínimo en China varía entre US$ 200 y US$ 400 mensuales, según la ciudad y la provincia. En India, el salario medio para trabajos no especializados varía entre US$ 100 y US$ 180 al mes, dependiendo del estado, según el Banco Central del país.

El minorista más grande del mundo, el estadounidense Walmart, ha reducido la proporción de compras a China en 20% en los últimos 5 años, redistribuyéndolas a favor de India. En 2018, Walmart importó solo el 2% de sus productos de India; hoy esta cifra es 10 veces mayor (20%). China sigue siendo el mayor proveedor de la empresa, pero la proporción seguirá cambiando. Para 2027, Walmart planea triplicar con creces sus envíos anuales desde India a US$ 10.000 millones respecto de los US$ 3.000 millones actuales, dijo la vicepresidenta ejecutiva de la cadena, Andrea Albright, en una entrevista con la publicación de negocios india The Economic Times.

(...) Pero no es sólo la geopolítica la que está ayudando a India. “El crecimiento también se ve respaldado por los resultados de las reformas económicas iniciadas hace 30 años, así como por la continuación de este rumbo por parte del gobierno actual”, dice Arvind Panagariya, profesor de la Universidad de Columbia y autor de varios libros sobre la economía india.

Hace más de 30 años, India adoptó reformas económicas liberales. El actual gobierno de Narendra Modi los continúa: se han introducido reglas flexibles para los inversores extranjeros, impuestos simplificados y leyes de quiebra más estrictas.

Algunos expertos creen que India parece ser uno de los candidatos (si no el único) a arrebatarle a China el título de “fábrica del mundo”.

Apple

De todos los países del mundo, sólo India tiene un potencial comparable al de China en términos de población y mercado interno. Este año, la población del país superó por 1ra. vez a la de China, sumando 1.425 millones, según un informe de la ONU . La población de China alcanzó un máximo de 1.426 millones de habitantes en 2022 y comenzó a disminuir a partir de entonces. Según las previsiones de la ONU, por causa de la caída de la tasa de natalidad, la población de China podría quedar por debajo de los 1.000 millones de habitantes a finales del siglo 21, mientras que en India, por el contrario, seguirá creciendo.

“India es un país grande con una población activa activa de más de 500 millones de personas. Ningún otro país del mundo, aparte de China, puede ofrecer un margen de diversificación tan grande”, explica Panagariya, ex vicepresidente del grupo de expertos gubernamental NITI Ayog (...).

Ashoka Modi es más escéptico:

Por alguna razón, la comunidad mundial recibió con gran entusiasmo la noticia de que India le había arrebatado el campeonato mundial en población a China. Por supuesto, esto tiene un lado positivo, pero sólo si se pueden crear puestos de trabajo para todas estas personas, lo cual no es el caso en este momento. Incluso los indios que tienen empleo se encuentran en una situación financiera precaria porque su empleo es precario. Por alguna razón, la comunidad mundial recibió con gran entusiasmo la noticia de que India le había arrebatado el campeonato mundial en población a China. Por supuesto, esto tiene un lado positivo, pero sólo si se pueden crear puestos de trabajo para todas estas personas, lo cual no es el caso en este momento. Incluso los indios que tienen empleo se encuentran en una situación financiera precaria porque su empleo es precario.

India se autodenomina democracia, aunque no cumple con los estándares democráticos de Occidente. Pero el país sigue siendo más libre que China y las corporaciones lo aprecian.

A los dirigentes indios les gusta llamar al país "la democracia más grande del mundo". Y algunos inversores occidentales parecen creerlo, a pesar de la agenda nacionalista del gobierno de Modi y su represión contra la minoría musulmana del país. (...)

"India es una democracia políticamente estable", afirma Arvind Panagariya. "Quizás las reformas económicas en el país fueron más lentas de lo que nos gustaría, ya que la democracia requiere llegar a consensos. Pero una vez que lo hayas logrado, será más difícil revertirlo todo”.

La empresa más grande del mundo, Apple, está planificando una importante expansión de la producción en India. Según The Wall Street Journal, quiere montar allí hasta 25% de todos los iPhone (unos 50 millones) en 2 o 3 años.

El mayor contratista de la compañía, Foxconn, de China, decidió sólo este año invertir alrededor de US$ 3.200 millones para ampliar una planta cerca de Bangalore, el principal centro tecnológico de India. La empresa, que, según diversas estimaciones, fabrica hasta el 70% de todos los iPhone del mundo, tiene previsto lanzar la producción de los últimos modelos de teléfonos inteligentes en India en abril de 2024, lo que creará unos 50.000 puestos de trabajo.

Durante los últimos 15 años, Apple ha construido constantemente una cadena de suministro única en China que permite que todos sus productos se fabriquen virtualmente sin salir de las fronteras de China, impulsando en última instancia a todo el sector tecnológico chino. Pese a ello, los acontecimientos de los últimos años la han obligado a pensar en diversificar la producción.

El gobierno indio espera que el caso de Apple se convierta en un ejemplo positivo que ayude a atraer aún más inversiones. "Hay empresas clave que están marcando la tendencia", dijo a The Wall Street Journal el secretario de Industria y Comercio de India, Piyush Goyal . "Creemos que esto supondrá un fuerte impulso para otras empresas de Europa, América y Japón".

Las empresas europeas también están aumentando su presencia en India. Así, la danesa Vestas, uno de los mayores fabricantes de parques eólicos, abrió en 2021, 2 fábricas en Sriperumbudur, cerca de la costa este de la India.

“India se encuentra ahora en una posición geopolítica muy favorable. Tras el estallido de las guerras comerciales entreUSA y China, las grandes corporaciones multinacionales se ven obligadas a reasignar su capacidad de producción, afirma Arvind Panagariya. "E India es amiga de casi todos los países del mundo".

Si nos fijamos en el período en el que comenzaron las guerras comerciales, es decir, 2018-2019, India no recibió ningún beneficio especial, ya que la producción se redistribuyó principalmente a favor de Vietnam. Pero ahora ha empezado a recibirlos; un ejemplo de ello es la entrada de empresas como Foxconn y Micron en el mercado indio .

Debilidades

India, que importa el 80% de su consumo de petróleo, también se beneficia de lucrativos acuerdos sobre el suministro de energía de Rusia, que eran difíciles de imaginar antes de la guerra en Ucrania. Solo en los primeros 5 meses de 2023, la Federación de Rusia aumentó 11 veces el suministro de petróleo a India en comparación con el mismo período de 2022, y parte de este volumen incluso se pagó en rupias indias.

Para llevar la economía del país a un nivel cualitativamente nuevo, los dirigentes indios tendrán que resolver los problemas estructurales que han estado frenando su crecimiento desde la independencia.

La calidad de la atención sanitaria y la educación en el país deja mucho que desear, y las ciudades indias figuran sistemáticamente entre los lugares más contaminados del mundo. India es también un país con uno de los niveles más bajos de participación femenina en la fuerza laboral. Según el Banco Mundial, las mujeres representan sólo alrededor del 20% del total de la población activa activa, cifra inferior sólo en los países de mayoría musulmana.

“India es particularmente mala en materia de igualdad de género. La sociedad india sufre misoginia en todos los niveles. El progreso es imposible sin inversión en educación masiva y equilibrio de género”, afirma Ashoka Modi.

A pesar del crecimiento demográfico, la mayoría de la gente trabaja en empleos mal remunerados que no requieren altas calificaciones y no prometen perspectivas. El país sigue teniendo altos niveles de pobreza e infraestructura subdesarrollada, y la inversión extranjera se ve obstaculizada por la burocracia y el proteccionismo.

"El problema es que esta enorme fuerza laboral no se utiliza de manera efectiva porque la gente está empleada en empresas de bajo capital", dice Arvind Panagariya.

China está atrayendo empresas extranjeras a zonas económicas especiales con aranceles reducidos sobre los componentes importados. Por el contrario, el programa Make in India, del gobierno de Narendra Modi, impone un arancel a los productos importados para alentar a las empresas a producir más en India. Este proteccionismo desalienta a muchos inversores potenciales.

Además de continuar con su política de privatizar la economía y eliminar las medidas proteccionistas, India "necesita desarrollar más activamente la infraestructura portuaria, lo que ampliará el acceso a los mercados globales, atrayendo así a más inversores extranjeros", dice el profesor Panagariya. La mayoría de las "megafábricas" de las zonas económicas especiales de China están ubicadas frente a la costa del país.

Según Panagariya, India tiene potencial para lograr un crecimiento anual del 10%, siempre que el liderazgo del país continúe desregulando la economía, debilitando las leyes laborales y también privatizando algunos activos estatales.

Ashoka Modi cree que las hermosas estadísticas tienen poco impacto en el nivel de vida real de los indios comunes y corrientes debido a los problemas estructurales de la economía: "En comparación, durante los últimos 6 meses, la cantidad total de inversión extranjera en la India ha disminuido en general".

Se prevé que el volumen de inversión extranjera directa (IED) en la India este año, aunque se mantendrá en un nivel alto, seguirá cayendo en casi US$ 13.000 millones en comparación con 2023, alcanzando los US$ 70.900 millones, según se desprende de los cálculos de la empresa S&P Global y el Banco Central del país.

“Además, si nos fijamos en las estadísticas, la mayoría de las inversiones en India provienen de empresas extraterritoriales de isla Mauricio. Esto significa que los inversores prefieren soluciones alternativas debido a las medidas regulatorias excesivas en el país”, añade el profesor Modi.

Durante muchos años, Mauricio ha ocupado constantemente el 1er. lugar entre los países desde los que llegaron las inversiones a India, gracias al acuerdo de doble imposición entre los 2 países. Después de recientes modificaciones al acuerdo, la parte de Mauricio comenzó a ser sustituida por Luxemburgo y Singapur.

Las empresas extranjeras no están ciegamente entusiasmadas con India. Por ejemplo, la misma Foxconn se retiró en verano de las negociaciones para crear una planta de fabricación de semiconductores en el estado de Gujarat por valor de US$ 20.000 millones porque la compañía no pudo llegar a un acuerdo sobre los subsidios con el gobierno indio. Amazon anunció en el otoño de 2022 el cierre de varias empresas en India después de casi 10 años de agresiva expansión en el país. (...)

Sin embargo, es probable que las acciones indias se encuentren entre las ganadoras en 2023, al menos en relación con sus pares asiáticas. Se espera que el índice Nifty 50 de las empresas públicas más grandes de la India crezca un 15% este año, superando al HKEX de Hong Kong en capitalización de mercado.

La educación

Uno de los problemas fundamentales de India es la baja calidad de la educación. Debido a esto, la cantidad necesaria de personal calificado no ingresa al mercado laboral, dice el profesor Ashoka Modi

El sistema educativo indio está roto. Una de las razones por las que algunos países del sudeste asiático experimentaron un rápido crecimiento económico en las décadas de 1970 y 1980 fue la fuerte inversión en educación masiva, algo que India aún no ha realizado.

"Nuestra atención se desvía hacia grandes proyectos como infraestructura digital, autopistas e intercambiadores... pero hemos decidido no invertir en las cosas fundamentales que son necesarias para el desarrollo del país", continúa Modi. "Es fácil construir un intercambio, pero es difícil crear un sistema educativo realmente bueno".

(...) Si nos fijamos en los países asiáticos que experimentaron un rápido crecimiento a finales del siglo pasado (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y China), todos empezaron produciendo productos que requerían mucha mano de obra y, a la inversa, poca inversión de capital. Por regla general, se trata de la llamada 'industria ligera': ropa, zapatos, muebles, utensilios de cocina y, en general, bienes de consumo diario. Como estos países pudieron producir en masa esos bienes y exportarlos a los mercados mundiales, pudieron crear muchos empleos que no requerían habilidades especiales.

“Así, los ingresos reales en estos países (Corea del Sur, Taiwán y Singapur) crecieron entre 9% y 10% anual, lo que posteriormente condujo a un aumento del capital en el país, y un aumento del nivel de calificación de los trabajadores. Esto no ha sucedido en India porque el grueso de la fuerza laboral no progresa en el tiempo y, por tanto, no crea más capital”, afirma Arvind Panagariya.

El 1er. gobierno de Jawaharlal Nehru, después de la independencia de India, eligió un rumbo de industrialización rápida similar al soviético e invirtió seriamente en la industria pesada, que tradicionalmente requiere grandes inversiones para comprar equipos y, en consecuencia, no requiere una gran cantidad de trabajadores.

(...) En lugar de invertir en metalurgia o ingeniería mecánica, el país necesita crear empleos en la industria ligera, coinciden los expertos. Esto ayudaría a proporcionar empleo a una población en rápido crecimiento y también aumentaría los ingresos reales, lo que conduciría a mejores habilidades y a la creación de mejores empleos.

Mariano-Caucino-1920.jpg Mariano Caucino.

Corrupción y Nueva Moral

Según estimaciones recientes, casi la mitad (44%) de la población activa activa de India todavía está empleada en la agricultura, según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los expertos temen que India se convierta en víctima de su propio optimismo equivocado. El país necesita urgentemente nuevas reformas sistémicas, pero las autoridades no parecen interesadas en ellas

Ashoka Modi, en un artículo para el portal Project Syndicate, sostiene que, a causa de la baja calidad del capital humano, es poco probable que India pronto pueda arrebatarle a China el título de “fábrica del mundo” y convertirse en un gigante económico:

Desde mediados de la década de 1980, los observadores indios e internacionales han predicho que la "liebre" autoritaria de China se extinguiría y que la "tortuga" democrática de India acabaría ganando la carrera económica. Los acontecimientos recientes en China, tales como una dura política de “tolerancia 0” contra el coronavirus, el aumento del desempleo juvenil y las consecuencias de los fallidos esfuerzos del gobierno por frenar a un sector inmobiliario en expansión y a las grandes empresas tecnológicas, parecen respaldar esta opinión.

Pero, si bien China, con su gran reserva de talento y un mejor equilibrio de género, está bien posicionada para emprender una nueva fase económica, los líderes indios y sus homólogos internacionales creen que India puede superar su frágil base de capital humano con brillantes infraestructuras digitales y físicas. China tiene un camino plausible para salir de su actual caos. India, por otra parte, corre el riesgo de caer en un callejón sin salida de optimismo infundado.

Según el economista, India sufre las enfermedades tradicionales de los países en desarrollo: corrupción, desigualdad social y falta de conciencia del bien público. “Las personas más ricas de la India no están interesadas en desarrollar el sistema sanitario local; durante la pandemia del coronavirus, por ejemplo, simplemente se subieron a aviones de negocios y volaron a Londres. Esto también se aplica a la educación. El país carece de sentido del bien común y tiene altos niveles de corrupción. Aquí es donde primero debes comenzar a transformarte. Pero esto no parece interesar a nadie, ya que para quienes controlan el poder en el país es un sistema muy conveniente”, afirma el experto.

“La sociedad india se ha vuelto profundamente individualista y no lucha por el bien común. La enorme desigualdad en la sociedad es una consecuencia directa de esto. Lo principal que India necesita ahora es una nueva moral”, concluye."

